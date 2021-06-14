Homem é morto a tiros em comunidade de Linhares

Um homem, sem idade e identidade reveladas, foi morto a tiros na comunidade de Bagueira, interior de Linhares, Norte do Espírito, na noite de sábado (12). Populares relataram à Polícia Militar que os disparos foram feitos por indivíduos em um veículo modelo GOL.
De acordo com a PM, o homem veio a óbito ainda no local. Os disparos ainda atingiram outra pessoa, que foi encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (HGL).
Ainda segundo a PM, buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.