Após dois casos confirmados de Covid, escola de Colatina é fechada

As aulas foram suspensas na última quinta-feira (27) e estão previstas para retornarem na próxima segunda-feira Crédito: Ivan Aleksic/Unsplash

Uma escola de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, foi fechada após dois professores testarem positivo para a Covid-19 . As aulas foram suspensas na última quinta-feira (27) e estão previstas para retornarem na próxima segunda-feira (7).

A EMEF São Marcos possui cerca de 450 alunos com idade entre quatro e 14 anos. Com os casos positivos de Covid, todos os professores, servidores e estudantes foram afastados das atividades presenciais.

Além da Escola São Marcos, outras duas unidades suspenderam as atividades por conta de casos da doença. Em Itapina, distrito de Colatina, os estudantes também estão sem aula. No mês de março, uma escola do bairro Marista passou pela mesma situação.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, no âmbito docente, cinco professores receberam diagnóstico positivo para a Covid nas últimas duas semanas. Eles ainda não tinham sido vacinados. Ainda de acordo com a pasta, as aulas nas escolas são retomadas após 14 dias do fechamento.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE COLATINA

Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina afirmou que o fechamento da escola está de acordo com as orientações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e que o retorno das atividades está previsto para a próxima segunda-feira (7). Confira abaixo a nota na íntegra:

Foram confirmados dois casos de professores na EMEF São Marcos, na última quarta-feira (26). As atividades na escola foram suspensas, seguindo a nota técnica nº 82/2020 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O retorno já está previsto para a próxima segunda-feira (7).

CORONAVÍRUS EM COLATINA

De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Colatina possui 18.458 casos confirmados da doença, 17.965 casos curados e 326 óbitos.

*Com contribuição de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste