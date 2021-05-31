Com fraturas na cabeça, menina de 5 anos agredida segue intubada em Colatina

Colatina, Noroeste do ES Crédito: Redes sociais - Prefeitura de Colatina

O pai e a madrasta da menina foram presos na semana passada. Após as investigações, a polícia concluiu que as agressões foram praticadas pela mulher com a conivência do pai da garotinha. Nesta segunda, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que os dois continuam presos.

De acordo com o familiar da menina, os hematomas pelo corpo regrediram, mas ela segue internada, pois foram constatadas muitas lesões na cabeça.

“Ela teve várias fraturas no crânio, está intubada. Mas o resto do corpo dela, o organismo já absorveu os hematomas. O trabalho agora é na cabecinha dela, pois o estado é crítico”, relatou.

Ainda segundo o familiar, a mãe da criança, que mora na Bahia, continua no Estado, acompanhando o tratamento da filha.

PRISÃO DA MADRASTA

Na noite da última quarta-feira (26), polícia prendeu a madrasta da menina por ter praticado a agressão, e o pai por conivência . Ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Colatina, e ele à Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Para o familiar da vítima, a prisão da mulher não deixa de ser um momento mais tranquilo, e, agora, é necessário aguardar a Justiça.

"Nossa família está arrasada, somos muito unidos. Fatos que nunca passamos, chegar até a gente. Vemos na televisão e nunca imaginamos que vai chegar até a nossa família, mas quando chega, é um abalo grande. A prisão não deixa de ser um momento mais tranquilo, sabendo que ela está fora de circulação e não vai fazer com outras crianças. Agora é com a Justiça", afirmou.

MAIS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS SÃO INVESTIGADOS

Na última sexta-feira (28), um recém-nascido deu entrada em estado grave em um hospital de Colatina, com suspeita de agressão . Devido ao estado das lesões, a equipe médica chamou o Conselho Tutelar do município, que acionou a Polícia Militar. A Polícia Civil informou, por meio de nota, nesta segunda, "que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente e Idoso (DPCAI) de Colatina".