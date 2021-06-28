Mulher é assassinada a tiros durante festa em Linhares

Uma mulher foi assassinada a tiros no Residencial Jocafe, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (27). Segundo o titular da 16ª Delegacia Regional do município, delegado Tiago Cavalcante, Pamela Barbosa Volponi, de 26 anos, foi atingida quando participava de uma festa e não seria o alvo dos disparos, de acordo com informações preliminares.
“Ela estava em uma festa, uma espécie de baile feito em uma casa e recebeu dois tiros. É uma dinâmica muito inicial. A equipe foi ao local e vamos verificar o que ocorreu. Pelas informações que a gente recebeu é que os disparos não teriam sido direcionados para ela”, afirmou.
Pamela chegou a ser socorrida por populares e levada ao Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu.
QUATRO HOMICÍDIOS NO FIM DE SEMANA EM LINHARES
Com a morte de Pamela, Linhares fechou o fim de semana com quatro homicídios. Três destes ocorreram em um intervalo de menos de 24 horas, entre sexta-feira (25) e sábado (26). Segundo o delegado Cavalcante, todos os assassinatos têm relação com o tráfico de drogas no município:
"Tivemos quatro homicídios no fim de semana, o que nos assusta. E isso vem acompanhado da pesquisa que mostrou Linhares, em números relativos, como o segundo município mais violento do Espírito Santo. Ainda é um patamar menor do que o ano passado, é importante que os setores da segurança cuidem para não passar o ano anterior. Todos os homicídios do fim de semana estão relacionados ao tráfico de drogas, é a grande mazela social que a gente enfrenta", afirmou.