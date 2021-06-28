Mulher é assassinada a tiros durante festa em Linhares

“Ela estava em uma festa, uma espécie de baile feito em uma casa e recebeu dois tiros. É uma dinâmica muito inicial. A equipe foi ao local e vamos verificar o que ocorreu. Pelas informações que a gente recebeu é que os disparos não teriam sido direcionados para ela”, afirmou.

"Tivemos quatro homicídios no fim de semana, o que nos assusta. E isso vem acompanhado da pesquisa que mostrou Linhares, em números relativos, como o segundo município mais violento do Espírito Santo. Ainda é um patamar menor do que o ano passado, é importante que os setores da segurança cuidem para não passar o ano anterior. Todos os homicídios do fim de semana estão relacionados ao tráfico de drogas, é a grande mazela social que a gente enfrenta", afirmou.