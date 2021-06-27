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Norte do ES

Linhares registra três homicídios em intervalo de menos de 24h

Foram dois assassinatos na noite de sexta-feira (25)  e um na manhã de sábado (26). Segundo a Polícia Civil, até o momento ninguém foi detido
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jun 2021 às 16:51

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 16:51

Delegacia Regional de Linhares
Delegacia Regional de Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Loreta Fagionato
Três pessoas foram assassinadas com disparos de arma de fogo em menos de 24 horas em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Foram dois homicídios na noite de sexta-feira (25) em um intervalo de poucas horas, segundo a Polícia Militar, e um na manhã de sábado (26), em diferentes bairros do município. A Polícia Civil afirmou que, até o momento, ninguém foi preso.
Na manhã de sábado, por volta das 7h30, um homem identificado como Wesley Felipe dos Santos, de 31 anos, foi atingido por disparos em um bar, no bairro Shell. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida, encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (HGL) e veio a óbito durante a noite, no mesmo dia.

HOMICÍDIOS NA SEXTA

Na noite de sexta, a Polícia Militar registrou um homicídio no Residencial Rio Doce, no bairro Aviso. A vítima, identificada como Roberto de Sousa Caldeira, de 21 anos, foi atingida com um disparo na cabeça por uma arma de grosso calibre, por indivíduos que invadiram sua casa.
Segundo a PM, horas antes de morrer, a vítima acionou os policiais para denunciar que pessoas estariam consumindo drogas na região de sua casa. Uma testemunha relatou à polícia que uma dessas pessoas foi embora e voltou depois com comparsas armados para matar Roberto.
Também na noite sexta, houve o registro de um homicídio no bairro Bebedouro. A vítima foi identificada como João Rodrigo de Oliveira, de 40 anos. Segundo a PM, a perícia esteve no local e constatou cerca de 10 perfurações por arma de fogo na cabeça, costas e tórax da vítima. O crime ocorreu durante a noite, e o corpo só foi encontrado na manhã de sábado.
Sobre os três crimes, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que as investigações serão realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

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