Linhares registra três homicídios em intervalo de menos de 24h

Delegacia Regional de Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Loreta Fagionato

Na manhã de sábado, por volta das 7h30, um homem identificado como Wesley Felipe dos Santos, de 31 anos, foi atingido por disparos em um bar, no bairro Shell. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida, encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (HGL) e veio a óbito durante a noite, no mesmo dia.

HOMICÍDIOS NA SEXTA

Segundo a PM, horas antes de morrer, a vítima acionou os policiais para denunciar que pessoas estariam consumindo drogas na região de sua casa. Uma testemunha relatou à polícia que uma dessas pessoas foi embora e voltou depois com comparsas armados para matar Roberto.

Também na noite sexta, houve o registro de um homicídio no bairro Bebedouro . A vítima foi identificada como João Rodrigo de Oliveira, de 40 anos. Segundo a PM, a perícia esteve no local e constatou cerca de 10 perfurações por arma de fogo na cabeça, costas e tórax da vítima. O crime ocorreu durante a noite, e o corpo só foi encontrado na manhã de sábado.