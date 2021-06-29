Menina deixa hospital um mês depois de ser espancada em Linhares

A menina estava no Hospital e Maternidade São José, em Colatina Crédito: Divulgação

Após mais de 30 dias hospitalizada, a menina que foi internada após ser brutalmente espancada em Linhares, Norte do Espírito Santo, teve alta na tarde desta segunda-feira (28). Ela estava internada em um hospital de Colatina, onde completou seis anos de idade. O pai e a madrasta da criança foram presos suspeitos de cometer as agressões.

Depois de ser espancada, a menina deu entrada no pronto-socorro da UPA Infantil Linhares no dia 25 de maio, mas devido à gravidade do caso, foi encaminhada para o Hospital e Maternidade São José, em Colatina. A unidade é referência em atendimento pediátrico na região.

A criança chegou ao hospital em estado grave, com dentes quebrados, lesões semelhantes a mordidas no quadril e no braço esquerdo e olhos roxos.

Para a reportagem da TV Gazeta Norte, o avô materno disse que a menina não está completamente recuperada porque teve muitas lesões na cabeça. Ele ainda afirmou que ela não voltou a falar e está com problemas na visão. A menina vai ser encaminhada para a casa da família materna em São Mateus, também no Norte do Estado. O nome dos envolvidos não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.

PAI E MADRASTRA PRESOS

As investigações sinalizaram que a menina era agredida há pelo menos 15 dias, em função das lesões encontradas no seu corpo, que apresentavam colorações diferentes. Segundo a polícia, a madrasta negou que agredia a garota, mas as investigações apontaram para a autoria dela. (Veja o momento da prisão do casal)

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A criança morava na Bahia, mas estava há pouco mais de um mês na casa do pai.