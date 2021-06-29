Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pai e madrasta presos

Menina deixa hospital um mês depois de ser espancada em Linhares

A criança chegou em estado grave a um pronto-socorro de Linhares e foi transferida para Colatina. O pai e madrasta foram presos dois dias depois. A vítima fez 6 anos enquanto estava internada
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

28 jun 2021 às 21:03

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 21:03

Hospital e Maternidade São José, em Colatina
A menina estava no Hospital e Maternidade São José, em Colatina Crédito: Divulgação
Após mais de 30 dias hospitalizada, a menina que foi internada após ser brutalmente espancada em Linhares, Norte do Espírito Santo, teve alta na tarde desta segunda-feira (28). Ela estava internada em um hospital de Colatina, onde completou seis anos de idade.  O pai e a madrasta da criança foram presos suspeitos de cometer as agressões. 
Depois de ser espancada, a menina deu entrada no pronto-socorro da UPA Infantil Linhares no dia 25 de maio, mas devido à gravidade do caso, foi encaminhada para o Hospital e Maternidade São José, em Colatina. A unidade é referência em atendimento pediátrico na região. 

Veja Também

Pai e madrasta de menina são presos suspeitos de espancamento em Linhares

A criança chegou ao hospital em estado grave, com dentes quebrados, lesões semelhantes a mordidas no quadril e no braço esquerdo e olhos roxos.
Para a reportagem da TV Gazeta Norte, o avô materno disse que a menina não está completamente recuperada porque teve muitas lesões na cabeça. Ele ainda afirmou que ela não voltou a falar e está com problemas na visão. A menina vai ser encaminhada para a casa da família materna em São Mateus, também no Norte do Estado.  O nome dos envolvidos não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima. 

PAI E MADRASTRA PRESOS 

O pai e a madrasta estão presos e respondem por lesão corporal grave e tortura. O pai está preso em São Mateus e a madrasta em Colatina. Após as investigações, a polícia concluiu que as agressões foram praticadas pela mulher com a conivência do pai da garotinha.
As investigações sinalizaram que a menina era agredida há pelo menos 15 dias, em função das lesões encontradas no seu corpo, que apresentavam colorações diferentes.  Segundo a polícia, a madrasta negou que agredia a garota, mas as investigações apontaram para a autoria dela. (Veja o momento da prisão do casal)
A criança morava na Bahia, mas estava há pouco mais de um mês na casa do pai.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Familiares temiam pela vida de candidato a vereador morto em Linhares

Vídeo: homem dá "voadora" e quebra vitrines de lojas em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina crianca Linhares ES Norte Infância
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados