Mais três são presos por roubo de R$ 400 mil com reféns em Linhares

Da esquerda para a direita: Helson Máximo de Moura Júnior (40 anos), Márcio da Costa Vieira (42 anos), Marcos Antônio de Oliveira (42 anos) e Marco Antônio Pereira Senna (37 anos) Crédito: Polícia Civil

Polícia Civil prendeu três suspeitos de envolvimento em um roubo de R$ 400 mil em uma residência em Linhares , no Norte do Espírito Santo , que ocorreu em 30 de abril. No mesmo dia, um homem foi preso em um cerco policial na Serra e cerca de R$ 150 mil foram recuperados. À época, a polícia falou em três suspeitos, mas nesta quarta-feira (30) o delegado Fabrício Lucindo confirmou que quatro indivíduos tiveram envolvimento no crime.

De acordo com Fabrício Lucindo, além das prisões, a polícia conseguiu recuperar mais R$ 50 mil – totalizando a recuperação de quase metade dos R$ 400 mil.

"No dia do crime, através do sistema de comunicação da polícia, conseguimos avisar a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Assim, o primeiro suspeito foi preso na Serra e recuperamos com ele R$ 150 mil. A partir desta prisão, a Polícia Civil de Linhares se empenhou e conseguiu prender os outros três", explicou o delegado.

OS PRESOS

O delegado Fabrício Lucindo disse que o segundo suspeito foi preso no município de Fundão. Ele é de Linhares e tomou conhecimento que a vítima do assalto guardava R$ 400 mil em dinheiro vivo em casa. "Ele convocou bandidos de Cariacica e Vila Velha para executarem esse crime aqui em Linhares. Um envolvido foi preso em Alvorada, Vila Velha, e o último em Resende, no Rio de Janeiro", afirmou.

Os quatro homens tiveram a prisão preventiva pedida pelo delegado "por ser um crime de alta relevância, por usarem armas de fogo e por serem de alta periculosidade". Eles responderão por roubo qualificado. Um dos criminosos, sendo o último a ser preso, já responde por roubo em Minas Gerais. Veja quem são os suspeitos:

Marcos Antônio de Oliveira (42 anos) - preso no dia do crime em cerco policial na Serra

Márcio da Costa Vieira (42 anos) - pintor em Linhares, responsável pelo contato com os outros indivíduos. Foi preso em Fundão

Helson Máximo de Moura Júnior (40 anos) - foi o terceiro a ser preso, em Alvorada, Vila Velha

Marco Antônio Pereira Senna (37 anos) - o último a ser preso, estava em Resende (RJ)

RELEMBRE O CASO

A Gazeta, o delegado contou que, após o roubo, os suspeitos fugiram para a Grande Vitória. Os policiais civis acionaram a Em conversa com a reportagem de, o delegado contou que, após o roubo, os suspeitos fugiram para a Grande Vitória. Os policiais civis acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF ), que fez um cerco e conseguiu prender um dos envolvidos na manhã do mesmo dia do roubo, na Serra.

A PRF montou um cerco policial próximo ao bairro Taquara, no quilômetro 264 da BR 101, na Serra, para tentar localizar os indivíduos. Durante a ação, os policiais deram ordem de parada ao motorista de um Peugeot preto, que estava com outros dois ocupantes seguindo em direção a Vitória. O condutor descumpriu a ordem, tentando fugir pelo canteiro central da rodovia.

Ao tentar subir no canteiro, um pneu do veículo estourou. Naquele momento, segundo a PRF, os três ocupantes do carro abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé em direção á área central do bairro Taquara.

Os policiais conseguiram alcançar um dos suspeitos. Ele foi levado para a Delegacia Regional (DPJ) de Laranjeiras e depois encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. Os outros dois envolvidos do crime haviam conseguido fugir da abordagem policial.