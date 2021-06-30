Mais três são presos por roubo de R$ 400 mil com reféns em Linhares

A Polícia Civil prendeu três suspeitos de envolvimento em um roubo de R$ 400 mil em uma residência em Linhares, no Norte do Espírito Santo, que ocorreu em 30 de abril. No mesmo dia, um homem foi preso em um cerco policial na Serra e cerca de R$ 150 mil foram recuperados. À época, a polícia falou em três suspeitos, mas nesta quarta-feira (30) o delegado Fabrício Lucindo confirmou que quatro indivíduos tiveram envolvimento no crime.
De acordo com Fabrício Lucindo, além das prisões, a polícia conseguiu recuperar mais R$ 50 mil – totalizando a recuperação de quase metade dos R$ 400 mil.
"No dia do crime, através do sistema de comunicação da polícia, conseguimos avisar a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Assim, o primeiro suspeito foi preso na Serra e recuperamos com ele R$ 150 mil. A partir desta prisão, a Polícia Civil de Linhares se empenhou e conseguiu prender os outros três", explicou o delegado.
OS PRESOS
O delegado Fabrício Lucindo disse que o segundo suspeito foi preso no município de Fundão. Ele é de Linhares e tomou conhecimento que a vítima do assalto guardava R$ 400 mil em dinheiro vivo em casa. "Ele convocou bandidos de Cariacica e Vila Velha para executarem esse crime aqui em Linhares. Um envolvido foi preso em Alvorada, Vila Velha, e o último em Resende, no Rio de Janeiro", afirmou.
Os quatro homens tiveram a prisão preventiva pedida pelo delegado "por ser um crime de alta relevância, por usarem armas de fogo e por serem de alta periculosidade". Eles responderão por roubo qualificado. Um dos criminosos, sendo o último a ser preso, já responde por roubo em Minas Gerais. Veja quem são os suspeitos:
- Marcos Antônio de Oliveira (42 anos) - preso no dia do crime em cerco policial na Serra
- Márcio da Costa Vieira (42 anos) - pintor em Linhares, responsável pelo contato com os outros indivíduos. Foi preso em Fundão
- Helson Máximo de Moura Júnior (40 anos) - foi o terceiro a ser preso, em Alvorada, Vila Velha
- Marco Antônio Pereira Senna (37 anos) - o último a ser preso, estava em Resende (RJ)
RELEMBRE O CASO
No dia 30 de abril, homens invadiram uma residência em Linhares, fizeram os moradores de reféns e levaram cerca de R$ 400 mil em dinheiro vivo. À época, a Polícia Civil falou em três indivíduos, mas na prisão desta quarta, o delegado Fabrício Lucindo confirmou quatro indivíduos envolvidos no crime. Um dos suspeitos foi detido no mesmo dia, em um cerco policial na Serra, e cerca de R$ 150 mil foram recuperados.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o delegado contou que, após o roubo, os suspeitos fugiram para a Grande Vitória. Os policiais civis acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez um cerco e conseguiu prender um dos envolvidos na manhã do mesmo dia do roubo, na Serra.
A PRF montou um cerco policial próximo ao bairro Taquara, no quilômetro 264 da BR 101, na Serra, para tentar localizar os indivíduos. Durante a ação, os policiais deram ordem de parada ao motorista de um Peugeot preto, que estava com outros dois ocupantes seguindo em direção a Vitória. O condutor descumpriu a ordem, tentando fugir pelo canteiro central da rodovia.
Ao tentar subir no canteiro, um pneu do veículo estourou. Naquele momento, segundo a PRF, os três ocupantes do carro abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé em direção á área central do bairro Taquara.
Os policiais conseguiram alcançar um dos suspeitos. Ele foi levado para a Delegacia Regional (DPJ) de Laranjeiras e depois encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. Os outros dois envolvidos do crime haviam conseguido fugir da abordagem policial.
Com o indivíduo, foi encontrada uma mochila com R$ 149.850,00, um revólver e seis munições.