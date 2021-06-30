Marlom Brendo Figueiredo dos Santos, de 27 anos, conhecido pela extensa ficha criminal contendo investigações por homicídios, tráfico de drogas e fabricação de armas, sendo considerado um dos 11 criminosos mais procurados do Espírito Santo, foi preso às 12h30 desta quarta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, ele é integrante do grupo criminoso "Poorf" e foi localizado no bairro Costa Dourada, na Serra, sem resistir à prisão. O acusado é apontado pela polícia como traficante do bairro Feu Rosa, no mesmo município.
Entre os crimes pelos quais ele responde, dois ocorreram no dia 6 de fevereiro de 2018, quando um homem foi morto no bairro Ourimar, e dez minutos depois outro foi executado em Feu Rosa. Os outros envolvidos nesses crimes já haviam sido presos, restando apenas Marlom Brendo foragido.
Um dos criminosos mais procurados do ES, traficante é preso na Serra
De acordo com o major Carvalho, comandante da 14ª Cia Independente da Polícia Militar, o acusado foi capturado durante uma vigilância realizada com o objetivo de localizá-lo, já que se trata de um criminoso de altíssima periculosidade, com vários mandados de prisão em aberto por homicídio.
"Ele atuava na região de Feu Rosa e também em Ourimar e Vila Nova de Colares. Os primeiros homicídios pelos quais ele é procurado são de 2018. Desta vez, nós recebemos denúncia dizendo que ele estava rodando em Costa Dourada. Conseguimos encontrá-lo e ele já tinha ciência dos mandados, estava escondido"
O major explicou que Marlom Brendo tem pelo menos quatro mandados de prisão por homicídio cadastrados no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões.
"Ele era ativo na gangue. Praticava homicídios, cedia armas... é um criminoso contumaz, violento. Há denúncias de que ele seria um armeiro também, confeccionava armas caseiras para utilizar e ceder. Na prisão de hoje (30), não foi apreendido nenhum material com ele, já que estava circulando no meio da rua. Após a localização do criminoso, ele foi conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra", contou.
LISTA DOS MAIS PROCURADOS
O Espírito Santo conta com uma lista de foragidos de alta periculosidade e que estão na mira da polícia. Nesta terça-feira (29), a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou os nomes e fotos de onze criminosos que são alvos prioritários da secretaria e das polícias capixabas. Com a prisão de Marlom Brendo Figueiredo dos Santos nesta quarta-feira, a lista passa a contar com dez foragidos.
Todos da lista têm atuação na Grande Vitória e estão ligados ao tráfico de drogas, homicídios, possuem cargos de liderança em facções criminosas e possuem mandados de prisão em aberto pelos respectivos crimes.
No topo da lista aparece um velho conhecido da polícia, que já é procurado há bastante tempo: Fernando Moraes Pimenta, o Marujo. Aos 39 anos, ele é apontado como líder do grupo que atua fortemente no Bairro da Penha, em Vitória, e que possui braços em outros municípios da Grande Vitória e também no interior do Estado. Contra o foragido, constam cinco mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.
Confira abaixo a lista completa com nomes e fotos desses procurados e informações sobre os crimes que constam nos mandados de prisão deles. Entre parênteses, junto à idade dos foragidos, constam os apelidos – como são conhecidos no mundo do crime. Todas as informações foram repassadas à reportagem de A Gazeta pela Sesp.
Gabriel Augusto dos Santos (BK, Blaid ou Brake – 27 anos)
É o chefe da organização criminosa "Trem Bala", que nasceu no Bairro da Penha, em Vitória, e atualmente tem ramificações em municípios da Grande Vitória e interior. Envolvido no crime desde 2014, é um criminoso com uma extensa ficha criminal, apontado como um homem extremamente perigoso e, atualmente, o mais procurado do Espírito Santo. Recentemente, a Secretaria de Segurança Pública recebeu informações de que Marujo está escondido no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Contra ele, constam cinco mandados de prisão em aberto, pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.
Um dos chefes do grupo criminoso que atua na região de Itararé, em Vitória. Temido pelo poder bélico e pela forma como costuma matar os rivais, ele ganhou espaço no cenário do crime local, montando uma verdadeira empresa voltada para o tráfico de drogas com seus irmãos. Luan está envolvido em ataques realizados ao Cruzamento, Piedade, Romão, entre outros na Capital. Além disso, ele está na condição de foragido do sistema prisional. Contra ele, constam dois mandados de prisão por homicídio qualificado. Informações que chegam à Sesp indicam que Luan Vera está escondido no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, assim como Marujo.
Possui mandados de prisão por homicídio e é considerado um dos indivíduos mais perigosos de Cariacica. É o líder do tráfico no Morro do Quiabo e investigado em diversos inquéritos no Departamento de Homicídios (DHPP). Entre os crimes atribuídos a ele, está o tiroteio que deixou três mortos e dois feridos em Flexal I, ocorrido no dia 2 de janeiro de 2021, com "Menor Erick" e Rondinei.
Tem mandado de prisão por homicídio e é considerado o chefe da organização criminosa que tem provocado tiroteios na região de Planalto Serrano, na Serra. Segundo os levantamentos, o grupo criminoso dele atua no Bloco A do bairro serrano, e é ele quem ordena os ataques a gangues rivais, com o objetivo de expandir a área de atuação. A namorada dele foi morta em um ataque direcionado a ele, no dia 29 de maio deste ano. Investigações também indicam que Paulo Ricardo pode estar envolvido em ataques contra jornalistas no bairro ocorrido neste ano.
Indivíduo de altíssima periculosidade, possui mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, corrupção de menores, entre outros. Responde por crimes de homicídio cometidos em Vila Velha e Guarapari, e já foi preso pela Polícia Federal em 2009, na Operação Volver, que investigou o tráfico de drogas entre os estados de Mato Grosso e Espírito Santo. Willian fugiu do presídio em 2020 e, atualmente, é considerado chefe do tráfico na região de Dom João Batista, em Vila Velha, e do bairro Santa Mônica, em Guarapari. Ele responde como mandante por crimes cometidos enquanto ainda estava preso.
Com mandados de prisão em aberto desde 2018, Jackson responde por homicídios e porte ilegal de arma de fogo. É um dos líderes do tráfico de drogas na região da Grande Santa Rita e foi identificado como um dos "cabeças" de um consórcio do crime, firmado por grupos criminosos que atuam nesta região. Investigações da DHPP da Serra apontam que lideranças de sete grupos criminosos distintos se uniram, com o objetivo de eliminar rivais que passaram a ameaçar o domínio territorial dessa aliança. Para isso, eles promovem ataques e matam adversários.
Chefe do tráfico de drogas no bairro Santa Rosa, em Cariacica, é o principal rival do grupo criminoso do Morro do Quiabo, com o qual mantém confrontos frequentes. É membro da organização criminosa que atua no Bairro da Penha, sendo considerado a principal liderança dessa organização em Cariacica. Por meio dessa conexão, obtém armas para promover os ataques aos rivais. Possui três mandados de prisão em aberto, todos por homicídio.
Está diretamente envolvido no tiroteio que deixou três mortos e dois feridos no bairro Flexal I, Cariacica, no dia 2 de janeiro de 2021, com "Cara de Vaca" e Rondinei. Possui mandado de prisão por homicídio em aberto e é membro do grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas no Morro do Quiabo, em Cariacica.
Terceiro membro do grupo criminoso que domina o tráfico de drogas no Morro do Quiabo, em Cariacica, com mandado de prisão em aberto por homicídio e envolvido no tiroteio em Flexal no dia 2 de janeiro de 2021. Em 2018, com 18 anos, ele fugiu da delegacia Regional de Cariacica, algemado, com um comparsa.
Atualmente comanda o tráfico de drogas no Morro da Garrafa, em Vitória, e está associado à organização criminosa que domina o Bairro da Penha, esta comandada por Marujo. Investigações apontam que Gabriel tem participação na morte de Douglas Caser, executado com 34 tiros em Laranjeiras, na Serra, em junho do ano passado. Ele forneceu o armamento usado no crime.