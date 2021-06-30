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Nesta manhã (30)

Corpo é encontrado na Praia dos Recifes, em Vila Velha

A Polícia Civil foi acionada para recolhimento e informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. Nesta quinta-feira (1°), o corpo foi identificado

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 10:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2021 às 10:42
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um corpo foi encontrado na Praia dos Recifes, em Vila Velha. O cadáver foi avistado na manhã desta quarta-feira (30). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um chamado foi realizado para que fosse feito o resgate do corpo, mas após o primeiro contato, foi informado que o cadáver já estava na areia, e não foi preciso o deslocamento de equipe.
Polícia Civil foi acionada para recolhimento e informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser identificado e passar por exame cadavérico, que indicará a causa da morte. Outras informações não foram passadas.

FAMÍLIA IDENTIFICA CORPO

O corpo encontrado na Praia dos Recifes é de Bruno Augusto de Oliveira, de 40 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (26). Ele foi visto pela última vez em um supermercado no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Nesta quinta-feira (1º), a família informou que o corpo encontrado na Praia dos Recifes é o de Bruno. Muito abalada com a notícia, a família agradeceu o apoio nas buscas.

Atualização

01/07/2021 - 1:50
Após a publicação desta reportagem, nesta quinta-feira (1º), a família de Bruno Augusto de Oliveira, de 40 anos, informou que o corpo encontrado na praia é dele. O homem estava desaparecido desde o último sábado (26). O texto foi atualizado. 

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