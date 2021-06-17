Homem encontrado morto em praia de Anchieta morava em Guarapari

A família reconheceu na manhã desta quinta-feira (17) o corpo que foi encontrado nu, na última segunda-feira (14), na praia de Mãe Bá, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Alex dos Santos Nascimento. Ele era morador de Guarapari.
O reconhecimento foi feito no Serviço Médico Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, pelo irmão de Alex, Avenildo Nascimento. Ele contou que a família é do Estado da Bahia, e o irmão veio para o Espírito Santo há cerca de 15 anos em busca de emprego. Na maior parte do tempo, Alex morou em Cariacica.
“Ele saiu do bairro Alzira Ramos, em Cariacica, e foi morar e trabalhar no Vilage do Sol, em Guarapari. Tinha mais ou menos um ano que ele estava trabalhando lá. Eu fiquei sabendo que ele surtou e foi visto em Mãe Bá, Anchieta, já morto”, disse Avenildo.
O irmão contou que o sepultamento será no Espírito Santo e que a família não poderá vir, mas aguarda uma resposta sobre a morte do Alex. “A família está bem desesperada lá na Bahia. Não pode vir aqui por questões financeiras. A gente espera o trabalho da polícia para nos ajudar e saber realmente do que ele morreu.”
O CASO
O corpo de Alex foi encontrado na manhã desta segunda-feira (14), em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. A vítima estava sem roupas e foi localizada na areia da praia de Mãe-Bá.
Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi visto por um popular que estava passando de bicicleta pela praia no início da manhã e chamou a polícia. No local, os militares constataram o óbito e acionaram a perícia da Polícia Civil.
