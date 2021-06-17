Operação prende 16 pessoas e apreende armas no Norte do ES

Operação prende 16 pessoas e recolhe sete armas de fogo no Norte do ES Crédito: Divulgação

A Operação Estado Presente, realizada no Norte do Espírito Santo desde a última segunda-feira (14), prendeu 16 pessoas e recolheu sete armas de fogo, além de munições, drogas e dinheiro. A ação reuniu policiais militares e civis e o objetivo era cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e aumentar a sensação de segurança na região. O Corpo de Bombeiros também participou.

São Mateus e TV Gazeta Norte, o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que combater a criminalidade nessas regiões é uma luta constante. Fora da Grande Vitória, os três primeiros municípios que mais registraram homicídios até maio de 2021 foram Linhares Jaguaré , todos do Norte do Estado. Em entrevista à, o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que combater a criminalidade nessas regiões é uma luta constante.

“O Norte é uma região onde temos buscado alcançar sempre índices satisfatórios que contribuam para a redução dos índices no Estado. Em Linhares, a gente percebe uma diminuição de homicídios ainda em um equilíbrio alto. São Mateus é um ponto fora da curva. Em Jaguaré, nós começamos o ano com um aumento, mas já vem apresentando uma diminuição. É uma luta constante”, afirmou à reportagem da TV Gazeta Norte.

CASA DE PROSITUIÇÃO É ALVO

Um dos locais de buscas foi uma casa de prostituição localizada em Guriri, São Mateus, onde foram apreendidos drogas, dinheiro e uma pistola. Em seguida, as equipes realizaram buscas em uma residência que, segundo os levantamentos, serve de apoio às atividades da casa de prostituição. No local, os policiais apreenderam mais uma arma, entorpecentes e munições.

OPERAÇÃO CONJUNTA

Os mandados cumpridos pela Polícia Civil desde segunda resultaram na condução de 17 pessoas à delegacia. Dessas, oito foram presas em cumprimento de mandados de prisão (três por homicídio), e outras oito autuados em flagrante por crimes como porte ilegal de arma de fogo. Uma pessoa foi liberada após assinatura de termo circunstanciado.

Polícia Militar abordou 495 pessoas, 197 veículos, 159 motocicletas, 17 veículos de aplicativo e um coletivo durante a operação. Os militares apreenderam 59 munições, 12 buchas de maconha, 32 pinos de cocaína, duas pedras de crack e R$ 1.241,00 em espécie. Dois veículos com restrição de furto/roubo foram recuperados.

A Polícia Civil participou da Operação com 42 policiais e 14 viaturas, e a Polícia Militar com 215 militares em 86 viaturas.