Operação prende 26 pessoas e apreende seis armas de fogo no Noroeste do ES

Operação prende 26 pessoas e apreende seis armas de fogo na Região Noroeste do ES Crédito: Divulgação

Policiais militares e civis prenderam 26 pessoas em flagrante e em cumprimentos de mandados de prisão e apreenderam seis armas nesta quarta-feira (10), no Noroeste do Espírito Santo , na quinta fase da Operação Estado Presente. O objetivo da ação, segundo a polícia, é aumentar a sensação de segurança da população local.

A operação contou com a presença do secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho. Ele participou de policiamento ostensivo no município de Pinheiros , acompanhado dos comandantes locais.

Em Colatina , um homem foi detido pelo descumprimento de medida protetiva de urgência. Já em Ecoporanga , foram realizadas cinco prisões, sendo quatro por homicídio e uma por estupro.

No município de Barra de São Francisco , as equipes prenderam três pessoas pelo crime de homicídio. Uma arma de fogo de calibre .38 e munições foram apreendidas. Em Pancas , quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Ao todo, mais de 230 policiais militares e civis foram empenhados na operação. O secretário Alexandre Ramalho destacou o empenho dos policiais da região e ressaltou a importância da integração para melhores resultados.

"Conseguimos retirar homicidas, armas de fogo e outros criminosos de circulação. Esse é o objetivo da Operação Estado Presente e também do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que no seu eixo policial faz o monitoramento constante da criminalidade. A região noroeste é muito importante e sempre temos um olhar voltado para os municípios que apresentam alterados índices de violência. Esperamos aumentar ainda mais essa sensação de segurança das pessoas que residem nessa área e empenho não vai faltar desses excelentes policiais que ali atuam", afirmou Ramalho.

Operação prende 26 pessoas e apreende seis armas de fogo na Região Noroeste do ES Crédito: Divulgação

REUNIÃO INTEGRADA

Na manhã desta quinta-feira (11), o secretário de Estado Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, que coordena o programa Estado Presente em Defesa da Vida, e o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, conduziram uma reunião de alinhamento com os comandantes de área em Colatina. No encontro, foram apresentados os dados de cada município, resultados de produtividade e discutidas ações de auxílio e melhoria dos trabalhos de policiamento na região.