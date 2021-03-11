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Estado Presente

Operação prende 26 pessoas e apreende seis armas de fogo no Noroeste do ES

Ao todo, mais de 230 policiais militares e civis foram empenhados na operação, que tem por objetivo aumentar a sensação de segurança na região

Publicado em 11 de Março de 2021 às 14:01

Publicado em 

11 mar 2021 às 14:01
Operação prende 26 pessoas e apreende seis armas de fogo na Região Noroeste do ES Crédito: Divulgação
Policiais militares e civis prenderam 26 pessoas em flagrante e em cumprimentos de mandados de prisão e apreenderam seis armas nesta quarta-feira (10), no Noroeste do Espírito Santo, na quinta fase da Operação Estado Presente. O objetivo da ação, segundo a polícia, é aumentar a sensação de segurança da população local.
A operação contou com a presença do secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho. Ele participou de policiamento ostensivo no município de Pinheiros, acompanhado dos comandantes locais.
Em Colatina, um homem foi detido pelo descumprimento de medida protetiva de urgência. Já em Ecoporanga, foram realizadas cinco prisões, sendo quatro por homicídio e uma por estupro.
No município de Barra de São Francisco, as equipes prenderam três pessoas pelo crime de homicídio. Uma arma de fogo de calibre .38 e munições foram apreendidas. Em Pancas, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

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Ao todo, mais de 230 policiais militares e civis foram empenhados na operação. O secretário Alexandre Ramalho destacou o empenho dos policiais da região e ressaltou a importância da integração para melhores resultados.
"Conseguimos retirar homicidas, armas de fogo e outros criminosos de circulação. Esse é o objetivo da Operação Estado Presente e também do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que no seu eixo policial faz o monitoramento constante da criminalidade. A região noroeste é muito importante e sempre temos um olhar voltado para os municípios que apresentam alterados índices de violência. Esperamos aumentar ainda mais essa sensação de segurança das pessoas que residem nessa área e empenho não vai faltar desses excelentes policiais que ali atuam", afirmou Ramalho.
Operação prende 26 pessoas e apreende seis armas de fogo na Região Noroeste do ES Crédito: Divulgação

REUNIÃO INTEGRADA

Na manhã desta quinta-feira (11), o secretário de Estado Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, que coordena o programa Estado Presente em Defesa da Vida, e o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, conduziram uma reunião de alinhamento com os comandantes de área em Colatina. No encontro, foram apresentados os dados de cada município, resultados de produtividade e discutidas ações de auxílio e melhoria dos trabalhos de policiamento na região.
Segundo Duboc, em reuniões de alinhamento com os comandos das forças de segurança é feita a aproximação da gestão estratégica da área operacional. “Aprofundamos o conhecimento sobre desafios e iniciativas de cada Área Integrada de Segurança Pública (Aisp) e, dessa forma, podemos revisar o planejamento do Programa Estado Presente em Defesa da Vida”, disse.

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