Operação das polícias Civil e Militar prende 15 pessoas em Bom Jesus do Norte

Operação mobilizou policiais civis e militares e prendeu traficantes, armas, drogas e dinheiro no Sul do Estado Crédito: Divulgação / Sesp

Uma operação conjunta da Polícia Civil Polícia Militar terminou com prisões, apreensão de armas, drogas e dinheiro no município de Bom Jesus do Norte , no Sul do Estado, nesta quinta-feira (18). A ação, que chamou a atenção dos moradores da cidade pela participação e presença intensa de policiais, teve como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua na Região Sul, com o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

O resultado foi a prisão de 10 pessoas em cumprimento de mandados, cinco pessoas presas em flagrante, um adolescente apreendido por ordem de internação, além de armas, drogas e dinheiro apreendidos.

No total, 85 policiais, sendo 39 civis e 46 militares, participaram da operação, que reuniu agentes das Delegacias de Polícia de Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, e da Polícia Militar.

Operação mobilizou policiais civis e militares e prendeu traficantes, armas, drogas e dinheiro no Sul do Estado Crédito: Divulgação / Sesp

Segundo o titular da Delegacia de Bom Jesus do Norte, delegado Sandro Zanon, a operação foi realizada com base em uma longa investigação, com o objetivo de desarticular criminosos que agem com violência no tráfico de drogas na Região Sul do Estado.

“As investigações se iniciaram em setembro de 2019 e concluídas em novembro de 2020, período em que vários suspeitos foram presos em flagrante e drogas foram apreendidas. Os indivíduos presos nesta operação integravam um grupo que vinha ameaçando moradores da cidade, expulsando traficantes rivais com emprego de arma de fogo e agredindo fisicamente quem contrariasse seus interesses. Essas são prisões importantes, que vão trazer tranquilidade aos moradores de Bom Jesus do Norte”, disse.

AS PRISÕES

Ao todo, 16 pessoas foram detidas, entre maiores e menores de idade. Na localidade de Loteamento Silvana, um adolescente de 16 anos foi apreendido. Contra ele havia uma ordem de internação de menor infrator, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Na casa dele, os policiais encontraram drogas, material de embalo e dinheiro. Ainda no mesmo loteamento, outros quatro suspeitos foram presos, todos em cumprimento de mandado de prisão, por crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Operação mobilizou policiais civis e militares e prendeu traficantes, armas, drogas e dinheiro no Sul do Estado Crédito: Divulgação / Sesp

Em paralelo, outra equipe realizava avançava na localidade de Morro da Tita, no bairro Belvedere. Lá, um indivíduo de 20 anos foi preso em cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Também foram cumpridos mandados de prisão nos bairros Centro, São João, São Sebastião, entre outros. Outras cinco pessoas foram presas em flagrante, por crimes como porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Segundo o titular da Delegacia Regional de Alegre, delegado Ricarte Teixeira, as operações têm alcançado bons números, com a diminuição de homicídios na região.