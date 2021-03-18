Your browser does not support the audio element. Polícia identifica consórcio de criminosos em Santa Rita, Vila Velha

De acordo com as investigações, o adolescente e outros dois homens agiram a mando de um grupo de criminosos, formado por sete líderes do tráfico de drogas da Grande Santa Rita. Eles formavam uma espécie de "consórcio" ou "aliança" para defender a região de ataques feitos por traficantes rivais.

"Lideranças de sete grupos criminosos distintos se uniram, com o objetivo de eliminar rivais que ameaçavam o domínio territorial na região. Para isso, eles promoveram o ataque e mataram os adversários" Daniel Belchior - Delegado adjunto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha

No contexto dessa disputa, o grupo de criminosos realizou um duplo assassinato no dia 12 de setembro , dentro de uma residência do bairro Santa Rita. Um jovem de 18 anos e um adolescente de 17 anos morreram no local. Outros dois jovens, um de 18 anos e outro de 14 anos, conseguiram escapar do ataque.

"As vítimas se encontravam dentro da residência, todas reunidas. Se aproveitando desse momento de distração, os executores se digiriram até o local e desferiram diversos disparos de arma de fogo. Houve o falecimento de duas pessoas e duas conseguiram se evadir, sendo uma ferida", detalhou o delegado.

José Darcy Arruda e Daniel Belchior, delegado-geral da PCES e delegado adjunto da DHPP de Vila Velha, respectivamente Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Com cerca de mil páginas, o inquérito concluiu que o episódio foi uma "emboscada". Todos os envolvidos foram indiciados por duplo homicídio qualificado e dupla tentativa de homicídio qualificada. Além de corrupção de menores, com exceção do adolescente. Sete já se encontram presos e dois continuam foragidos.

PRESOS

Charlles Alves de Azevedo: um dos executores



Mateus da Silva Santos (vulgo Lontra): um dos executores



Gleicimar Carvalho de Paula (vulgo Lamar): um dos líderes do tráfico e mandante do crime



Rodrigo de Almeida Silva (vulgo Jabalau): um dos líderes do tráfico e mandante do crime



Anderson Viana do Nascimento (vulgo Caçula): um dos líderes do tráfico e mandante do crime



Maycon dos Santos (vulgo Chefinho): um dos líderes do tráfico e mandante do crime



Margleydson Ferreira de Oliveira: um dos líderes do tráfico e mandante do crime



FORAGIDOS

Jackson dos Santos Sodré (vulgo Jackson Paraíba): um dos líderes do tráfico e mandante do crime



Deivid de Oliveira Silva (vulgo Dinho): um dos líderes do tráfico e mandante do crime



De acordo com a Polícia Civil, os dois que ainda não foram detidos têm mandado de prisão em aberto e podem ser presos por qualquer órgão de segurança. Para isso, o órgão pede ajuda da população, que pode colaborar por meio do Disque-Denúncia (181) de forma anônima e segura.