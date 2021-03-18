A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre um duplo homicídio que aconteceu no final do ano passado em Vila Velha: nove suspeitos foram indiciados e viraram réus no processo sobre o crime. Um rapaz de 17 anos, que teria sido um dos executores, também responde por envolvimento no assassinato.
Polícia identifica consórcio de criminosos em Santa Rita, Vila Velha
De acordo com as investigações, o adolescente e outros dois homens agiram a mando de um grupo de criminosos, formado por sete líderes do tráfico de drogas da Grande Santa Rita. Eles formavam uma espécie de "consórcio" ou "aliança" para defender a região de ataques feitos por traficantes rivais.
"Lideranças de sete grupos criminosos distintos se uniram, com o objetivo de eliminar rivais que ameaçavam o domínio territorial na região. Para isso, eles promoveram o ataque e mataram os adversários"
No contexto dessa disputa, o grupo de criminosos realizou um duplo assassinato no dia 12 de setembro, dentro de uma residência do bairro Santa Rita. Um jovem de 18 anos e um adolescente de 17 anos morreram no local. Outros dois jovens, um de 18 anos e outro de 14 anos, conseguiram escapar do ataque.
"As vítimas se encontravam dentro da residência, todas reunidas. Se aproveitando desse momento de distração, os executores se digiriram até o local e desferiram diversos disparos de arma de fogo. Houve o falecimento de duas pessoas e duas conseguiram se evadir, sendo uma ferida", detalhou o delegado.
Com cerca de mil páginas, o inquérito concluiu que o episódio foi uma "emboscada". Todos os envolvidos foram indiciados por duplo homicídio qualificado e dupla tentativa de homicídio qualificada. Além de corrupção de menores, com exceção do adolescente. Sete já se encontram presos e dois continuam foragidos.
PRESOS
- Charlles Alves de Azevedo: um dos executores
- Mateus da Silva Santos (vulgo Lontra): um dos executores
- Gleicimar Carvalho de Paula (vulgo Lamar): um dos líderes do tráfico e mandante do crime
- Rodrigo de Almeida Silva (vulgo Jabalau): um dos líderes do tráfico e mandante do crime
- Anderson Viana do Nascimento (vulgo Caçula): um dos líderes do tráfico e mandante do crime
- Maycon dos Santos (vulgo Chefinho): um dos líderes do tráfico e mandante do crime
- Margleydson Ferreira de Oliveira: um dos líderes do tráfico e mandante do crime
FORAGIDOS
- Jackson dos Santos Sodré (vulgo Jackson Paraíba): um dos líderes do tráfico e mandante do crime
- Deivid de Oliveira Silva (vulgo Dinho): um dos líderes do tráfico e mandante do crime
De acordo com a Polícia Civil, os dois que ainda não foram detidos têm mandado de prisão em aberto e podem ser presos por qualquer órgão de segurança. Para isso, o órgão pede ajuda da população, que pode colaborar por meio do Disque-Denúncia (181) de forma anônima e segura.
Delegado Geral da PC do Espírito Santo, José Darcy Arruda ressaltou a importância da colaboração. "Segurança pública é dever do Estado e direito de todos. Todos devem participar. Quem tiver informação de crime, traficantes, foragidos, precisa formalizar. Nós vamos checar e prender", garantiu.