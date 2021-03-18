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Em Vitória

Moto roubada em Vila Velha é recuperada pela Guarda Municipal de Vitória

Veículo foi identificado pelo cerco inteligente e foi abordado na Avenida Beira Mar, em Vitória; motorista alegou que pegou a moto emprestada para comprar drogas

Publicado em 17 de Março de 2021 às 23:25

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

17 mar 2021 às 23:25
Imagem da abordagem da Guarda Municipal a uma motocicleta na Avenida Beira Mar, em Vitória
A Guarda Municipal de Vitória recuperou uma motocicleta roubada em Vila Velha Crédito: Tiago Félix
A Guarda Municipal de Vitória recuperou uma motocicleta que havia sido roubada na tarde desta quarta-feira (17) em Vila Velha. O condutor do veículo foi detido e, segundo a Guarda, ele alegou que pegou a moto emprestada para comprar drogas na Capital e levar de volta para o município vizinho.
O inspetor Gabriel, da Guarda Municipal, explicou que a motocicleta foi identificada através do cerco inteligente de Vitória. Segundo ele, o veículo foi identificado entrando na Capital pela Ponte Florentino Avidos e, na Avenida Beira Mar, próximo ao Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, uma equipe conseguiu abordá-lo.
"Foi informado que essa motocicleta com restrição de furto e roubo entrou no município de Vitória pelas Cinco Pontes. De pronto, as viaturas se posicionaram e iniciaram as buscas. Na Avenida Beira Mar, a motocicleta foi visualizada e uma de nossas guarnições realizou a abordagem e a prisão do indivíduo que estava conduzindo", disse.

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O inspetor disse que a Guarda recebeu a informação de que essa motocicleta havia sido roubada em Vila Velha por volta das 17h. De acordo com Gabriel, a Polícia Civil vai investigar se o homem preso participou do crime. O veículo e o suspeito foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vitória.
"Esse indivíduo é de Vila Velha e nos informou que veio ao município de Vitória para adquirir drogas, que ia levar para o seu município de origem. Ele foi detido em situação de flagrante conduzindo uma motocicleta com restrição de furto e roubo", finalizou.

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