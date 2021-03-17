Osvaldo Marinho Barreto fugiu do Complexo de Xuri, em novembro de 2017 Crédito: Divulgação

Já faz mais de três anos que os capixabas leram uma história difícil de acreditar: um detento vestido com uniforme igual ao de agentes penitenciários conseguiu sair pela porta da frente de um presídio de Vila Velha — e ainda deixou um recado em inglês para os colegas que continuariam atrás das grades.

Your browser does not support the audio element. Detento do ES que fugiu da prisão e deixou recado em inglês segue foragido

Antes de fugir, o detento deixou um recado em inglês. Abaixo você pode ler a mensagem, em tradução livre Crédito: Reprodução

Responsável pelo sistema prisional, a Secretaria Estadual de Justiça ( Sejus ) garantiu que realizou buscas para tentar recapturar o detento. "O fato também foi comunicado ao Poder Judiciário e às forças de segurança do Estado a fim de aumentar as chances de recaptura", afirmou em nota.

AJUDA DE UM AGENTE

Na época em que tudo aconteceu, a Sejus adiantou que o caso seria apurado pela Corregedoria. Depois de cerca de um ano, a secretaria informou que a procuradoria havia instaurado um procedimento administrativo para avaliar a conduta de um servidor que teria participado da fuga de Osvaldo.

Até esta quarta-feira (17), mais de três anos depois da fuga, o processo ainda não foi concluído. "Os fatos apurados resultaram na indicação da suspensão do servidor por 20 dias, mas ele apresentou um recurso e o processo segue em tramitação", afirmou a pasta.

Atualmente, o servidor suspeito de ajudar na fuga do detento continua trabalhando na mesma função, mas em uma unidade prisional do Complexo de Viana. "Não iremos detalhar informações sobre o incidente, por motivos de segurança", alegou a Sejus.

O RECADO

Preso em 11 de março de 2016 por ter falsificado documento público (Artigo 297 do Código Penal), Osvaldo Marinho Barreto deixou um recado para os colegas que continuariam detidos. A mensagem foi escrita na lousa da biblioteca da penitenciária, em inglês. Veja o que dizia (tradução livre):

"Oi, amigos. Peço desculpas por ter de fazer isso, mas não teve outro jeito. Desejo o melhor para a vida de vocês. Eu nunca vou esquecer vocês. Agora, vocês fazem parte da minha família. Vocês continuarão sendo lembrados nas minhas orações, todos os dias. Com amor, Osvaldo."

O QUE DIZ A SEJUS SOBRE A SEGURANÇA

Responsável pelas 35 unidades prisionais do Estado, a Sejus ressaltou que procedimentos de segurança são realizados diariamente a fim de impedir a comunicação ilícita de presos e que revistas de rotina nas celas também são feitas rotineiramente com o intuito de coibir qualquer material ilícito.

Ainda por meio de nota, a Secretaria Estadual de Justiça afirmou que conta com uma "Diretoria de Inteligência Prisional, que contribui com informações para as investigações das autoridades policiais no enfrentamento à criminalidade e para as recapturas de internos".