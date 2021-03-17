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Grupo de jogos on-line

Suspeito de estuprar menina após encontro marcado pela internet é preso em Vila Velha

O homem, de 25 anos, é suspeito de violentar sexualmente uma adolescente de 12. Segundo a polícia, ele se infiltrou em um grupo de jogos on-line, onde marcou um encontro com a menina

Publicado em 17 de Março de 2021 às 11:27

Publicado em 

17 mar 2021 às 11:27
Fachada da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente - DPCA
Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente - DPCA Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 25 anos foi preso, nesta terça-feira (16), suspeito de violentar sexualmente uma adolescente de 12 anos, em Vila Velha. A prisão aconteceu no bairro Araçás. De acordo com a polícia, o homem se aproximou da vítima em um grupo sobre jogos on-line. 
As investigações apontam que o suspeito se aproveitava de conhecimentos sobre jogos on-line e se infiltrava em grupos de adolescentes que interagem pelo jogo. Segundo o titular da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari, delegado Marcelo Santiago, o homem encontrou a vítima em um desses grupos.
“Em um desses grupos, ele encontrou a vítima, se aproximou dela e marcou um encontro na cidade de Guarapari, onde a menina mora”, disse.
Câmeras de segurança flagraram o encontro entre suspeito e vítima. As investigações da polícia apontam que ele teria levado a menor para a cidade de Vila Velha e cometido o estupro.

CONSIDERADA DESAPARECIDA

A menina chegou a ser considerada desaparecida pela família, que procurou por ela. No entanto, os familiares foram ameaçados e persuadidos pelo investigado para que a menina fosse devolvida para os parentes.
“A família foi obrigada a retirar a notícia de desaparecimento das redes sociais. O suspeito estabeleceu essas condições para que, assim, a jovem fosse devolvida à família. Só após a entrega da vítima, a família procurou a Polícia Civil e as investigações tiveram início”, explicou o delegado.
Após a identificação do suspeito, a polícia pediu a prisão preventiva, que foi aceita e decretada pela Justiça. Após o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, onde prestou depoimento e, em seguida, foi encaminhado para o presídio.

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