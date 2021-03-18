Mulher é atingida por bala perdida ao voltar de igreja em Vila Velha

Rua em que mulher foi baleada em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma mulher de 36 anos foi vítima de uma bala perdida durante um tiroteio na noite dessa quarta-feira (17) no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha , na Grande Vitória. O tiro chegou a atravessar a perna da mulher.

A mulher estava voltando para a casa, no bairro 23 de Maio, após um culto em uma igreja evangélica, acompanhada de uma amiga e do filho da amiga. O tiroteio começou enquanto eles passavam pela Rua Luiz Gonzaga.

De acordo com moradores, criminosos a pé trocaram tiros por cerca de 10 minutos. Os três ficaram no meio do fogo cruzado. A mulher, que não quis se identificar, disse que, mesmo baleada, chegou a abraçar o filho da amiga para protegê-lo dos tiros.

Quando o tiroteio acabou, eles gritaram pedindo socorro. Um motorista que passava pelo local levou a mulher baleada até o viaduto de Terra Vermelha, de onde ela foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar até o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Na manhã desta quinta (18), ela já tinha voltado para casa.