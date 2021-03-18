Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fogo cruzado

Mulher é atingida por bala perdida ao voltar de igreja em Vila Velha

De acordo com moradores, criminosos trocaram tiros no local e a mulher atingida e uma amiga ficaram no meio do fogo cruzado

Publicado em 18 de Março de 2021 às 11:25

Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

18 mar 2021 às 11:25
Rua em que mulher foi baleada em Vila Velha
Rua em que mulher foi baleada em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher de 36 anos foi vítima de uma bala perdida durante um tiroteio na noite dessa quarta-feira (17) no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na Grande Vitória. O tiro chegou a atravessar a perna da mulher.
A mulher estava voltando para a casa, no bairro 23 de Maio, após um culto em uma igreja evangélica, acompanhada de uma amiga e do filho da amiga. O tiroteio começou enquanto eles passavam pela Rua Luiz Gonzaga.
De acordo com moradores, criminosos a pé trocaram tiros por cerca de 10 minutos. Os três ficaram no meio do fogo cruzado. A mulher, que não quis se identificar, disse que, mesmo baleada, chegou a abraçar o filho da amiga para protegê-lo dos tiros.
Quando o tiroteio acabou, eles gritaram pedindo socorro. Um motorista que passava pelo local levou a mulher baleada até o viaduto de Terra Vermelha, de onde ela foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar até o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Na manhã desta quinta (18), ela já tinha voltado para casa.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Moto roubada em Vila Velha é recuperada pela Guarda Municipal de Vitória

Vendedora de Linhares tem Whatsapp clonado e criminoso xinga clientes

Suspeito de estuprar menina após encontro marcado pela internet é preso em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados