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Mãe-Bá

Corpo de homem nu é encontrado em praia de Anchieta

O corpo foi visto por um popular que estava passando de bicicleta pela praia no início da manhã desta segunda (14) e chamou a polícia
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

14 jun 2021 às 13:40

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 13:40

O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (14), na praia de Mãe-Bá. A polícia está investigando
Corpo de homem nu é encontrado em praia de Anchieta Crédito: Internauta
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (14), em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. A vítima estava sem roupas e foi localizada na areia da praia de Mãe-Bá. A identidade do homem não foi divulgada.
Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi visto por um popular que estava passando de bicicleta pela praia no início da manhã e chamou a polícia. No local, os militares constataram o óbito e acionaram a perícia da Polícia Civil.
Na manhã desta segunda, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e, por este motivo, ainda não tinha detalhes que pudessem ser divulgados.

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