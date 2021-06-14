Corpo de homem nu é encontrado em praia de Anchieta

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (14), em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. A vítima estava sem roupas e foi localizada na areia da praia de Mãe-Bá. A identidade do homem não foi divulgada.
Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi visto por um popular que estava passando de bicicleta pela praia no início da manhã e chamou a polícia. No local, os militares constataram o óbito e acionaram a perícia da Polícia Civil.
Na manhã desta segunda, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e, por este motivo, ainda não tinha detalhes que pudessem ser divulgados.