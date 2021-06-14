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Namorado é suspeito

Mulher é internada após ser agredida em carro no Sul do ES

O caso aconteceu na madrugada desta segunda (14) e a vítima precisou ser socorrida e levada para um hospital em Presidente Kennedy
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

14 jun 2021 às 12:22

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 12:22

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (14) e a vítima precisou ser socorrida para um hospital em Presidente Kennedy, onde permanece internada
Homem é levado para delegacia depois de agredir namorada dentro do carro no Sul do ES Crédito: Divulgação PC
Um homem foi levado para a Delegacia de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, suspeito de agredir a namorada, em Presidente Kennedy, na madrugada desta segunda-feira (14). A vítima foi socorrida para um hospital no município, onde permanece internada com várias lesões.
Segundo informações apuradas com a Polícia Civil, o homem estava sendo autuado nesta manhã, por tentativa de feminicídio, e a agressão teria ocorrido dentro de um carro. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada para o hospital.
Ainda de acordo com a polícia, há alguns dias, o homem já havia tomado o celular da namorada por ciúmes. No fim da manhã, a ocorrência continuava em andamento na Delegacia de Itapemirim.

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