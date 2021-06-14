Homem é preso suspeito de estuprar jovem em Itapemirim

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 34 anos foi preso na tarde deste domingo (13), no Litoral Sul do Espírito Santo , suspeito de estuprar uma jovem de 22 anos durante uma festa, no interior de Itapemirim

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher disse que estava em uma festa no sábado (12) à noite na localidade de Fazenda Velha e, por volta das 23h40, saiu do banheiro e encontrou o suspeito, mas, quando percebeu, já estava em um lugar com mato e ambos sem roupa.

Ainda de acordo com o boletim, a vítima tentou correr, mas foi contida pelo acusado, que a colocou em cima do capô do veículo Volkswagen Bora. Segundo o relato, nesse momento, ela foi obrigada a manter relação sexual com o suspeito. Depois, ela foi levada até uma lanchonete na Barra do Itapemirim, em Marataízes , onde aguardou no interior do veículo, enquanto o homem comprava um lanche.

A jovem disse que pedia a todo tempo para que ele a levasse de volta para a festa, mas o suspeito a deixou no bairro Cidade Nova, em Marataízes. Com estas informações, a Polícia Militar identificou o homem nas redes sociais e conseguiu o número de celular dele. Pelo telefone, marcou de conversar em um posto de gasolina. No local, ele foi convidado a ir até a delegacia para esclarecer os fatos.