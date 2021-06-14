Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante festa

Homem é preso suspeito de estuprar jovem em Itapemirim

A vítima de 22 anos contou à polícia que estava em uma festa no sábado (12) à noite e, por volta das 23h40, saiu do banheiro e encontrou o suspeito. Quando percebeu, já estava em um lugar com mato e ambos sem roupa
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

14 jun 2021 às 11:05

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 11:05

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 34 anos foi preso na tarde deste domingo (13), no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de estuprar uma jovem de 22 anos durante uma festa, no interior de Itapemirim
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher disse que estava em uma festa no sábado (12) à noite na localidade de Fazenda Velha e, por volta das 23h40, saiu do banheiro e encontrou o suspeito, mas, quando percebeu, já estava em um lugar com mato e ambos sem roupa.
Ainda de acordo com o boletim, a vítima tentou correr, mas foi contida pelo acusado, que a colocou em cima do capô do veículo Volkswagen Bora. Segundo o relato, nesse momento, ela foi obrigada a manter relação sexual com o suspeito. Depois, ela foi levada até uma lanchonete na Barra do Itapemirim, em Marataízes, onde aguardou no interior do veículo, enquanto o homem comprava um lanche.
A jovem disse que pedia a todo tempo para que ele a levasse de volta para a festa, mas o suspeito a deixou no bairro Cidade Nova, em Marataízes. Com estas informações, a Polícia Militar identificou o homem nas redes sociais e conseguiu o número de celular dele. Pelo telefone, marcou de conversar em um posto de gasolina. No local, ele foi convidado a ir até a delegacia para esclarecer os fatos.
Na delegacia, o suspeito disse que a mulher não pediu para parar e que ele teria sido assediado. O suspeito foi autuado pelo crime de estupro e encaminhado ao presídio. A vítima irá passar por exames no Serviço Médico Legal nesta segunda-feira (14).

Veja Também

Passageira denuncia motorista de aplicativo por estupro durante corrida no ES

Lady Gaga revela que engravidou após estupro aos 19 anos

A cada 6h, uma criança vítima de estupro precisa do serviço de saúde no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro Itapemirim Marataízes Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados