Homem é preso suspeito de estuprar jovem em Itapemirim

Um homem de 34 anos foi preso na tarde deste domingo (13), no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de estuprar uma jovem de 22 anos durante uma festa, no interior de Itapemirim.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher disse que estava em uma festa no sábado (12) à noite na localidade de Fazenda Velha e, por volta das 23h40, saiu do banheiro e encontrou o suspeito, mas, quando percebeu, já estava em um lugar com mato e ambos sem roupa.
Ainda de acordo com o boletim, a vítima tentou correr, mas foi contida pelo acusado, que a colocou em cima do capô do veículo Volkswagen Bora. Segundo o relato, nesse momento, ela foi obrigada a manter relação sexual com o suspeito. Depois, ela foi levada até uma lanchonete na Barra do Itapemirim, em Marataízes, onde aguardou no interior do veículo, enquanto o homem comprava um lanche.
A jovem disse que pedia a todo tempo para que ele a levasse de volta para a festa, mas o suspeito a deixou no bairro Cidade Nova, em Marataízes. Com estas informações, a Polícia Militar identificou o homem nas redes sociais e conseguiu o número de celular dele. Pelo telefone, marcou de conversar em um posto de gasolina. No local, ele foi convidado a ir até a delegacia para esclarecer os fatos.
Na delegacia, o suspeito disse que a mulher não pediu para parar e que ele teria sido assediado. O suspeito foi autuado pelo crime de estupro e encaminhado ao presídio. A vítima irá passar por exames no Serviço Médico Legal nesta segunda-feira (14).