Lady Gaga revela que engravidou após estupro aos 19 anos

A cantora Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga

Lady Gaga fez uma declaração emocionada durante um teaser de divulgação da série sobre saúde mental The Me You Can't See, que estreia nesta sexta (21), na AppleTV, com a presença e produção de nomes como o do príncipe Harry e Oprah Winfrey.

Durante seu depoimento, a cantora compartilhou detalhes do período em que descobriu estar grávida depois de ser vítima de um abuso sexual.

"Eu tinha 19 anos, já trabalhava no ramo e um produtor me disse: 'Tire a roupa' e eu disse não. Eu saí e eles me disseram que iriam queimar todas as minhas músicas. E não pararam. Eles não pararam de me perguntar, e eu simplesmente congelei e eu... Eu não consigo nem lembrar. Primeiro senti uma dor total, depois fiquei paralisada", disse, às lágrimas.

Lady Gaga preferiu não revelar o nome do produtor autor do crime e depois de um tempo foi ao hospital com dores e descobriu a gravidez. "A pessoa que me estuprou me deixou grávida em uma esquina na casa dos meus pais, porque eu estava vomitando e enjoando. Porque fui abusada. Fiquei trancada em um estúdio por meses", contou ela, que disse ainda que isso a levou a um surto psicótico que ainda estava acontecendo quando ela aceitou o Oscar de Nasce Uma Estrela, em 2019.