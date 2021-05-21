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Trauma

Lady Gaga revela que engravidou após estupro aos 19 anos

"A pessoa que me estuprou me deixou grávida em uma esquina", disse a cantora, que disse que teve surtos psicóticos até pouco tempo por conta do abuso sexual

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 08:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2021 às 08:50
A cantora Lady Gaga
A cantora Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
Lady Gaga fez uma declaração emocionada durante um teaser de divulgação da série sobre saúde mental The Me You Can't See, que estreia nesta sexta (21), na AppleTV, com a presença e produção de nomes como o do príncipe Harry e Oprah Winfrey. 
Durante seu depoimento, a cantora compartilhou detalhes do período em que descobriu estar grávida depois de ser vítima de um abuso sexual. 
"Eu tinha 19 anos, já trabalhava no ramo e um produtor me disse: 'Tire a roupa' e eu disse não. Eu saí e eles me disseram que iriam queimar todas as minhas músicas. E não pararam. Eles não pararam de me perguntar, e eu simplesmente congelei e eu... Eu não consigo nem lembrar. Primeiro senti uma dor total, depois fiquei paralisada", disse, às lágrimas. 
Lady Gaga preferiu não revelar o nome do produtor autor do crime e depois de um tempo foi ao hospital com dores e descobriu a gravidez. "A pessoa que me estuprou me deixou grávida em uma esquina na casa dos meus pais, porque eu estava vomitando e enjoando. Porque fui abusada. Fiquei trancada em um estúdio por meses", contou ela, que disse ainda que isso a levou a um surto psicótico que ainda estava acontecendo quando ela aceitou o Oscar de Nasce Uma Estrela, em 2019. 

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"Tive um surto psicótico total e, por alguns anos, não fui a mesma garota. A maneira como me sinto quando sinto dor é como me senti depois de ser estuprada. Já fiz tantas ressonâncias magnéticas e exames que não encontraram nada. Mas seu corpo se lembra", esclareceu.

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