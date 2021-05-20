Aos 73 anos, Rita Lee é diagnosticada com tumor no pulmão

A cantora Rita Lee Crédito: Reprodução/Instagram @litaree_real

Uma notícia preocupante pegou de surpresa os fãs de Rita Lee. Em informação divulgada na noite desta quinta-feira (20), por sua equipe de produção, a cantora, de 73 anos, foi diagnosticada com tumor primário no pulmão esquerdo após passar por exames de rotina.

"Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo", afirmou um post no Instagram.

"Bem assistida por uma junta médica, formada pelo Dr. Óren Smaletz, Prof. Dr. José Ribas M. de Campos, Dra. Carmem Silvia Valente Barbas e Dr. Ícaro Carvalho, já se encontra em casa, e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia. Agradecemos as orações e a Luz Divina".

Em março, Rita Lee tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em 2010, a cantora retirou as mamas, aconselhada pela ginecologista.