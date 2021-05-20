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Saúde

Príncipe William recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Monarca foi vacinado no Museu de Ciências de Londres

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 19:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2021 às 19:00
Príncipe William recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19
Príncipe William recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Instagram/@dukeandduchessofcambridge
O príncipe William, 38, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (18). Ele publicou em uma rede social uma foto do momento em que foi imunizado.
"A todos que se dedicam ao desenvolvimento das vacinas, obrigado por tudo que vocês fizeram e continuam fazendo", escreveu o príncipe na legenda da imagem. William foi vacinado no Museu de Ciências de Londres, um dos principais centros de imunização do país.
Segundo o The Sun, o neto da rainha Elizabeth 2ª e segundo na linha sucessória ao trono britânico contraiu a Covid-19 em abril de 2020, em um momento próximo ao seu pai, príncipe Charles, herdeiro do trono, segundo afirmou uma fonte próxima ao Palácio de Kensington.
William manteve o diagnóstico secreto porque não quis alarmar o país, de acordo com informações do tabloide britânico a notícia foi revelada apenas em novembro. Havia coisas importantes acontecendo e eu não queria preocupar ninguém, teria dito William, segundo o jornal, a um observador durante um compromisso.
Outros membros da família real também já receberam as doses de vacina, incluindo a monarca de 95 anos e Charles. A rainha disse que receber a vacina foi muito rápido e não doeu e incentivou o público a seguir o exemplo, dizendo que aqueles que estão receosos deveriam pensar nos outros.
De acordo com a Reuters, o Reino Unido já deu a primeira dose da vacina a quase 37 milhões de pessoas, uma das campanhas mais velozes do mundo, e todas as pessoas de mais de 34 anos têm direito à vacinação.

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