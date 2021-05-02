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Família real divulga foto da princesa Charlotte em seu aniversário de 6 anos

A imagem foi publicada no perfil oficial da realeza britânica no Instagram em comemoração ao sexto aniversário da bisneta da rainha Elizabeth II

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 13:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 mai 2021 às 13:13
Segunda filha de William e Kate, princesa Charolotte completa 6 anos neste domingo, 2 de maio
Segunda filha de William e Kate, princesa Charolotte completa 6 anos neste domingo, 2 de maio Crédito: Reprodução/Instagram
Em comemoração ao aniversário de 6 anos da princesa Charlotte, neste domingo, 2, a família real britânica divulgou uma foto inédita da única filha do príncipe William e da duquesa de Cambrigde, Kate Middleton. A imagem foi publicada no perfil oficial da realeza no Instagram.
"Desejamos um feliz sexto aniversário à princesa Charlotte hoje", dizia a publicação feita no sábado, 1º, um dia antes do aniversário da bisneta da rainha Elizabeth II, que é a quarta na linha de sucessão ao trono da Inglaterra.
O retrato da princesa sorridente em seu vestido azul florido já recebeu mais de 930 mil curtidas na página de Instagram da família real.
A imagem de aniversário divulgada pela realeza britânica faz parte de um ensaio fotográfico em comemoração aos 10 anos de casamento de William e Kate. O casal subiu ao altar da Abadia de Westminster, no Reino Unido, em 29 de abril de 2011.

MOMENTO EM FAMÍLIA

Recentemente a conta oficial do Palácio de Kensington divulgou um vídeo do momento em família do duque e da duquesa de Cambridge com seus três filhos, príncipe George, 7, princesa Charlotte, 6 e príncipe Louis, 3. "Obrigado a todos pelas mensagens de carinho pelo nosso aniversário de casamento. Nós somos imensamente gratos pelos 10 anos de apoio que recebemos como uma família", agradecia o casal ao comemorar sua boda de zinco.

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