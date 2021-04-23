William e Kate mostram foto inédita do filho caçula em seu 3° aniversário

Príncipe Louis é filho do príncipe William com Kate Middleton Crédito: Instagram/kensingtonroyal

O filho mais novo do Príncipe William, 38, e da duquesa de Cambridge Kate Middleton, 39, o príncipe Louis completa três anos nesta sexta-feira (23). Como comemoração o casal compartilhou uma foto do filho em uma bicicleta, marcando também seu primeiro dia de creche.

O registro foi feito no Palácio de Kensington pela duquesa, momentos antes do príncipe ir para a escola infantil Willcocks Nursery School pela primeira vez na última quarta-feira (21).

"Tirada no início desta semana pela Duquesa, antes de ele partir para seu primeiro dia de creche, o Duque e a Duquesa têm o prazer de compartilhar uma nova imagem do Príncipe Louis", escreveu o perfil oficial do casal real na legenda da publicação.

A princesa Charlotte também frequentou a mesma escola que seu irmão começará a ir. A mensalidade da escola pode chegar a 3,4 mil libras por trimestre, cerca de R$ 25 mil na cotação atual.

Já o irmão mais velho, o príncipe George, frequentou a creche Westacre Montessori, localizada em Norfolk, perto da casa de campo da família em Anmer Hall, em Sandringham. A escola cobrava uma diária de 33 libras, o equivalente à R$ 250.

Internautas de todo mundo deixaram comentários na foto publicada, disparando comentários que afirmavam semelhanças com seus familiares: "Ele está a cara do irmão", "Se parece com a mãe" e "Lembra William quando mais novo", foram alguns dos comentários.