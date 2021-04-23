Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Família real britânica

William e Kate mostram foto inédita do filho caçula em seu 3° aniversário

Imagem mostra príncipe Louis começando a frequentar a creche

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:37
Príncipe Louis é filho do príncipe William com Kate Middleton
Príncipe Louis é filho do príncipe William com Kate Middleton Crédito: Instagram/kensingtonroyal
O filho mais novo do Príncipe William, 38, e da duquesa de Cambridge Kate Middleton, 39, o príncipe Louis completa três anos nesta sexta-feira (23). Como comemoração o casal compartilhou uma foto do filho em uma bicicleta, marcando também seu primeiro dia de creche.
O registro foi feito no Palácio de Kensington pela duquesa, momentos antes do príncipe ir para a escola infantil Willcocks Nursery School pela primeira vez na última quarta-feira (21).
"Tirada no início desta semana pela Duquesa, antes de ele partir para seu primeiro dia de creche, o Duque e a Duquesa têm o prazer de compartilhar uma nova imagem do Príncipe Louis", escreveu o perfil oficial do casal real na legenda da publicação.
A princesa Charlotte também frequentou a mesma escola que seu irmão começará a ir. A mensalidade da escola pode chegar a 3,4 mil libras por trimestre, cerca de R$ 25 mil na cotação atual.
Já o irmão mais velho, o príncipe George, frequentou a creche Westacre Montessori, localizada em Norfolk, perto da casa de campo da família em Anmer Hall, em Sandringham. A escola cobrava uma diária de 33 libras, o equivalente à R$ 250.
Internautas de todo mundo deixaram comentários na foto publicada, disparando comentários que afirmavam semelhanças com seus familiares: "Ele está a cara do irmão", "Se parece com a mãe" e "Lembra William quando mais novo", foram alguns dos comentários.
O caçula é o quinto na linha de sucessão ao trono, e é o membro mais recente da família real britânica a frequentar uma creche particular.

Veja Também

Rainha Elizabeth isolada em funeral do marido gera comoção

Príncipe Harry voltará ao Reino Unido após morte do avô

Morre o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Família Real Britânica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
IA já reduz emprego e renda de jovens brasileiros, diz estudo
Carro da PF fazendo escolta da prisão do Daniel Vocaro
Exército credenciou Master para empréstimos consignados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados