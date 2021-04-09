Morre o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II

O príncipe Philip, duque de Edimburgo, marido da rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @monarchie.britannique

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, morreu aos 99 anos, nesta sexta-feira (9). A morte dele foi anunciada em comunicado divulgado no site oficial da família real. De acordo com o anúncio, príncipe Philip faleceu no Castelo de Windsor.

No comunicado, a família real diz que anúncios sobre a morte e despedida devem ser feitos em momento oportuno, e que se junta a pessoas de todo o mundo em luto por sua perda.

Comunicado publicado no site da família real britânica confirma morte do Principe Philip Crédito: Reprodução

O príncipe Philip da Grécia e da Dinamarca, bisneto da rainha Victoria (como a própria rainha Elizabeth II), nasceu em uma mesa de cozinha na ilha de Corfu, em 10 de junho de 1921.

Pouco mais de um ano depois, em dezembro de 1922, foi retirado da ilha em uma caixa de laranjas com o restante da família em um navio britânico, quando o tio, o rei Constantino I da Grécia, avô da rainha da Espanha, teve que partir para o exílio.

Após uma infância errante e uma longa estadia em um pensionato austero da Escócia, ingressou na Marinha britânica e teve participação ativa na Segunda Guerra Mundial.

Depois do casamento, em 1947, com a então jovem princesa Elizabeth, Philip Mountbatten foi enviado a Malta, mas a meteórica ascensão militar foi interrompida pela subida ao trono da esposa, em 1952, o que o obrigou a renunciar à carreira.

"Estando casado com a rainha me parecia que deveria servi-la da melhor maneira possível", disse certa vez numa entrevista à ITV.