Israel diz ter alcançado superioridade aérea sobre Teerã novamente

Desde os ataques promovidos por Israel e Estados Unidos ao Irã no ano passado, a capacidade de defesa aérea do país persa foi drasticamente reduzida

Publicado em 1 de março de 2026 às 19:05

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram neste domingo (1º), que a Força Aérea do país (IAF, na sigla em inglês) alcançou superioridade aérea sobre Teerã, capital do Irã. "A IAF tem operado nos céus sobre Teerã, atacando e eliminando vários alvos", diz postagem da conta das IDF no X.

Desde os ataques promovidos por Israel e Estados Unidos ao Irã no ano passado, a capacidade de defesa aérea do país persa foi drasticamente reduzida.

Em junho de 2025, o governo israelense já afirmava ter obtido superioridade aérea sobre Teerã.

"Os alvos atingidos incluem lançadores de mísseis balísticos, quartéis generais, sistemas de defesa aérea e centros de comando do regime terrorista iraniano", afirmam as IDF sobre os ataques contra o Irã realizados desde o sábado (28).

Os militares israelenses dizem ainda que mais de 50 veículos aéreos não tripulados, ou drones, lançados do Irá em direção a Israel foram interceptados desde sábado.

