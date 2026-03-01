Ataques

Conflito no Irã: cruzeiro com 21 moradores do ES está parado em Dubai

Navio iria para Doha, no Catar, mas está ancorado no porto após os ataques, que, supostamente, são retaliações a bombardeio dos Estados Unidos contra o Irã

Publicado em 1 de março de 2026 às 10:41

MSC Euríbia, navio onde capixabas estão no Oriente Médio Crédito: Divulgação/MSC

O ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã iniciado no sábado (28) interrompeu a viagem de um grupo de 21 moradores do Espírito Santo que está fazendo um cruzeiro pelo Oriente Médio. Por conta dos conflitos e bombardeios, o navio MSC Euríbia precisou mudar a rota e agora está parado em um porto em Dubai.

O vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio), José Carlos Bergamin, está no navio e contou que ele e o grupo iriam ainda no sábado para Doha, no Catar, para iniciar o tour no Golfo Pérsico, mas seguem em Dubai.

"Logo antes da partida vieram as comunicações de que o navio não poderia seguir e até agora – já é domingo à tarde aqui. Os comunicados do capitão são no sentido de que, vendo necessidade, as pessoas podem ser liberadas para sair, mas ele recomenda que os passageiros fiquem no navio por entender que é mais seguro", relatou Bergamin.

Bergamin conta que, entre os moradores do Espírito Santo que estão no navio, alguns estão em situação de insegurança e estresse. Por conta da situação, ele diz que o navio liberou Wi-Fi grátis para os passageiros para diminuir a tensão e facilitar a comunicação.

"Estou tranquilo, mas é esquisito saber que bombas caem tão perto de onde estamos. Inclusive aqui do porto, na parte alta do navio, avistamos todas as cidades", relata.

Bergamin diz que o último comunicado continua sem previsibilidade de quando o cruzeiro vai seguir viagem e afirma que o retorno do grupo ao Brasil será logo após a situação se normalizar. A volta estava marcada inicialmente para o próximo dia 7.

O diretor da Fecomércio, José Carlos Bergamin, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

