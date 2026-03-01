Três apostas do ES batem na trave na Mega-Sena e levam prêmio de R$ 38 mil

Publicado em 1 de março de 2026 às 08:41
Três apostas do Espírito Santo bateram na trave no último sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado (28/2), ao acertar cinco dezenas. Os apostadores, que são de Cariacica, Divino de São Lourenço e Itapemirim, fizeram apostas simples. Eles vão levar R$ 38.181,97 cada um pela quina.
Segundo informações da Caixa, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2978. Os números sorteados foram 06-09-13-20-42-50.
Ao todo, 129 apostas acertaram cinco dezenas. Houve 9.449 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 859,23.
O próximo concurso será realizado na terça-feira (3), com prêmio estimado de R$ 160 milhões.
