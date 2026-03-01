Home
Três apostas do ES batem na trave na Mega-Sena e levam prêmio de R$ 38 mil

Prêmio principal do sorteio acumulou e vai pagar R$ 160 milhões no próximo concurso, previsto para terça-feira (3)

Redação de A Gazeta

[email protected]

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 1 de março de 2026 às 08:41

Três apostas do Espírito Santo bateram na trave no último sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado (28/2), ao acertar cinco dezenas. Os apostadores, que são de Cariacica, Divino de São Lourenço e Itapemirim, fizeram apostas simples. Eles vão levar R$ 38.181,97 cada um pela quina.

Segundo informações da Caixa, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2978. Os números sorteados foram 06-09-13-20-42-50.

Ao todo, 129 apostas acertaram cinco dezenas. Houve 9.449 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 859,23.

O próximo concurso será realizado na terça-feira (3), com prêmio estimado de R$ 160 milhões.

Bilhete de loteria: mega-sena
Bilhete de loteria: mega-sena Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa

