Estreito de Ormuz foi fechado, noticia agência ligada ao governo do Irã

Segundo agências de notícias, 14 bases norte-americanas na região foram atingidas por ataques do Irã em retaliação à ofensiva norte-americana e israelense

Publicado em 1 de março de 2026 às 08:56

A agência de notícias iraniana Tasnim, ligada ao governo do país, noticiou no sábado, 28, que o estreito de Ormuz, por onde passa mais de 30% do petróleo do mundo, foi fechado após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Segundo a agência, nenhum navio está autorizado a atravessar o estreito.

As embarcações no local estão recebendo mensagens do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) informando que ninguém está autorizado a passar pelo local.

Ainda de acordo com a Tasnim, 14 bases norte-americanas na região foram atingidas por ataques do Irã em retaliação à ofensiva norte-americana e israelense.

Um navio dos Estados Unidos teria sido atingido por mísseis iranianos.

Estreito de Ormuz, no Irã, onde passa boa parte da produção mundial de petróleo Crédito: Imagem de Satélite/Google Maps/Reprodução

