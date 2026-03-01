Home
>
Mundo
>
Estreito de Ormuz foi fechado, noticia agência ligada ao governo do Irã

Estreito de Ormuz foi fechado, noticia agência ligada ao governo do Irã

Segundo agências de notícias, 14 bases norte-americanas na região foram atingidas por ataques do Irã em retaliação à ofensiva norte-americana e israelense

Cícero Cotrim

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 1 de março de 2026 às 08:56

A agência de notícias iraniana Tasnim, ligada ao governo do país, noticiou no sábado, 28, que o estreito de Ormuz, por onde passa mais de 30% do petróleo do mundo, foi fechado após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Segundo a agência, nenhum navio está autorizado a atravessar o estreito.

Recomendado para você

Trump diz ainda que os bombardeios vão continuar "até que todos os nossos objetivos sejam alcançados". "Temos objetivos muito fortes. Eles poderiam ter feito algo, mas eles não fizeram"

Trump volta a pedir rendição da Guarda Revolucionária do Irã e promete vingança

Desde os ataques promovidos por Israel e Estados Unidos ao Irã no ano passado, a capacidade de defesa aérea do país persa foi drasticamente reduzida

Israel diz ter alcançado superioridade aérea sobre Teerã novamente

A análise no governo brasileiro é que há maior probabilidade de uma situação de caos social e guerra civil como a que se seguiu à invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003

Governo brasileiro descarta transição tranquila no Irã como ocorreu na Venezuela

As embarcações no local estão recebendo mensagens do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) informando que ninguém está autorizado a passar pelo local.

Ainda de acordo com a Tasnim, 14 bases norte-americanas na região foram atingidas por ataques do Irã em retaliação à ofensiva norte-americana e israelense.

Um navio dos Estados Unidos teria sido atingido por mísseis iranianos.

Estreito de Ormuz, no Irã, onde passa maioria da produção mundial de petróleo
Estreito de Ormuz, no Irã, onde passa boa parte da produção mundial de petróleo Crédito: Imagem de Satélite/Google Maps/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Qual é a importância do Estreito de Ormuz e por que os EUA pediram à China que impedisse o Irã de fechá-lo?

Presidente do Irã reaparece, organiza sucessão de líder e promete vingança

Trump anuncia morte do líder supremo do Irã: como Ali Khamenei controlou o poder no país por quase 4 décadas

Por que revide do Irã contra aliados dos EUA no Oriente Médio levanta questões sobre capacidade de defesa americana

Ataque com os EUA mata líder supremo do Irã, afirma Israel

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Petróleo Irã-israel irã (país)

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais