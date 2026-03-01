Home
>
Mundo
>
Presidente do Irã reaparece, organiza sucessão de líder e promete vingança

Presidente do Irã reaparece, organiza sucessão de líder e promete vingança

A ação foi, segundo ele, "uma declaração de guerra contra os muçulmanos", e a vingança, "um direito legítimo e um dever"

IGOR GIELOW E VITÓRIA DE GÓES

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 1 de março de 2026 às 08:48

SÃO PAULO - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, reapareceu, segundo a mídia estatal do país. Ele foi um dos alvos do ataque dos EUA e Israel que matou o líder supremo Ali Khamenei e boa parte da cúpula militar da teocracia no sábado (28). A ação foi, segundo ele, "uma declaração de guerra contra os muçulmanos", e a vingança, "um direito legítimo e um dever".

Recomendado para você

Trump diz ainda que os bombardeios vão continuar "até que todos os nossos objetivos sejam alcançados". "Temos objetivos muito fortes. Eles poderiam ter feito algo, mas eles não fizeram"

Trump volta a pedir rendição da Guarda Revolucionária do Irã e promete vingança

Desde os ataques promovidos por Israel e Estados Unidos ao Irã no ano passado, a capacidade de defesa aérea do país persa foi drasticamente reduzida

Israel diz ter alcançado superioridade aérea sobre Teerã novamente

A análise no governo brasileiro é que há maior probabilidade de uma situação de caos social e guerra civil como a que se seguiu à invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003

Governo brasileiro descarta transição tranquila no Irã como ocorreu na Venezuela

O presidente Masoud Pezeshkian, o chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni-Ejei, e um dos juristas do Conselho dos Guardiões vão assumir, de forma temporária, a liderança do Irã durante o período de transição, afirmaram as mídias estatais do Irã na manhã deste domingo (1°).

Em um post no X, a Fars informou que o trio deve permanecer no comando apenas até a definição do sucessor após "o martírio do Líder Revolucionário". A mídia afirmou ainda que a informação foi atribuída a Mohammad Mokhber, descrito como um dos conselheiros de Khamenei.

Smoke rises in the sky after blasts were heard in Manama, Bahrain. Ataque dos Estados Unidos ao Irã
Ataque dos Estados Unidos ao Irã Crédito: REUTERS/Stringer

Neste domingo (1º), o governo tenta dar ares de continuidade e organização. O colegiado de 12 membros Conselho dos Guardiões indicou seu representante na junta que irá governar até que a Assembleia dos Peritos, com 88 membros, escolha um novo líder.

O aiatolá Alireza Arafi comporá o conselho com Pezeshkian e com o chefe do Judiciário, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei. A poderosa Guarda Revolucionária, cujo comandante foi morto no sábado, tem um novo chefe, Ahmed Vahidi, que tem um mandado de prisão emitido pela Interpol por suspeita de organizar o maior atentado da história da América do Sul, a explosão de uma entidade judaica em Buenos Aires que matou 85 pessoas em 1994.

Cúpula militar iraniana morreu reunida

Segundo a mídia estatal do Irã, a cúpula militar do país foi morta durante uma reunião presencial para avaliar o ataque dos EUA e de Israel contra o país, em Teerã. Morreram no bombardeio o chefe da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour, o poderoso conselheiro de Defesa Ali Shamkhani, o ministrro Aziz Nasirzadeh e o chefe do Estado-Maior, Abdolrahim Mousavi, além de outros oficiais

Com isso e a morte do líder supremo, Ali Khamenei, o caráter de tentativa de decapitação do regime da ação fica cristalizado, restando saber se as sinalizações de resistência ao longo desta manhã terão fôlego ante a continuidade do conflito.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Trump anuncia morte do líder supremo do Irã: como Ali Khamenei controlou o poder no país por quase 4 décadas

Por que revide do Irã contra aliados dos EUA no Oriente Médio levanta questões sobre capacidade de defesa americana

Ataque com os EUA mata líder supremo do Irã, afirma Israel

Ataques de Israel e EUA provocam pânico, mas também alívio para alguns no Irã

Governo brasileiro condena ataque contra Irã e fala em 'grave preocupação'

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Oriente Médio Irã-israel irã (país)

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais