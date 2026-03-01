Home
Trump volta a pedir rendição da Guarda Revolucionária do Irã e promete vingança

ISABELLA MENON

Agência FolhaPress

Publicado em 1 de março de 2026 às 19:29

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou um novo vídeo, neste domingo (1º) em que promete vingar a morte dos americanos por tropas iranianas. "Como nação, nós estamos em luto por estes americanos que fizeram o sacrifício pela nossa nação", disse Trump. "Infelizmente, provavelmente, teremos mais mortes antes do fim [dos ataques]."

Trump diz ainda que os bombardeios vão continuar "até que todos os nossos objetivos sejam alcançados". "Temos objetivos muito fortes. Eles poderiam ter feito algo, mas eles não fizeram"

Trump volta a pedir rendição da Guarda Revolucionária do Irã e promete vingança

O republicano volta a pedir rendição de Guarda Revolucionária do Irã. "Muitos já demonstraram que querem se render. Eles querem imunidade."

Trump diz ainda que os bombardeios vão continuar "até que todos os nossos objetivos sejam alcançados". "Temos objetivos muito fortes. Eles poderiam ter feito algo, mas eles não fizeram".

