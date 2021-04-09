Príncipe Harry voltará ao Reino Unido após morte do avô

Príncipe Harry Crédito: Reprodução/Pixabay

O príncipe Harry, 36, está tomando providências para viajar ao Reino Unido após a morte do avô, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth 2ª. De acordo com o Daily Mail, ele quer estar ao lado da família neste momento de dor.

"Harry fará tudo o que for possível para voltar ao Reino Unido e ficar com sua família", disse uma fonte próxima a ele. "Ele não vai querer nada mais do que estar lá para sua família, e particularmente sua avó, durante este período terrível."

Ainda não foi divulgado quando ele viajaria e se iria acompanhado da esposa, Meghan Markle, que está grávida do segundo filho do casal, e do filho Archie, de 1 ano. "Meghan está grávida, então ela precisará seguir o conselho de seus médicos sobre se é seguro para ela viajar, mas acho que Harry definitivamente irá", afirmou a fonte.

O tabloide britânico afirma que Harry recebeu a notícia da morte antes do comunicado público feito pela casa real. Vale lembrar que as relações do casal ficaram estremecidas com a família dele após a entrevista que eles deram à apresentadora Oprah Winfrey, 67, na qual fizeram críticas à realeza.

O casal ainda não se manifestou publicamente sobre a morte de Philip, algo que outros membros da realeza fizeram nas redes sociais. O príncipe Charles, que comemoraria nesta sexta-feira (9) o aniversário de casamento com Camila Parker Bowles, fez uma homenagem ao pai.

Philip morreu aos 99 anos de idade. Ele tinha recebido alta de um hospital em Londres no último dia 16 de março. Ele ficou um mês internado como "medida de precaução" após passar mal. Depois, foi transferido de hospital e passou por uma cirurgia cardíaca. Ele faria 100 anos em junho.