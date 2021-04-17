Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nas redes sociais

Rainha Elizabeth isolada em funeral do marido gera comoção

Devido aos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, a rainha sentou-se sozinha durante a cerimônia de despedida do príncipe Philip

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 14:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 abr 2021 às 14:00
Rainha Elisabet no funeral do príncipe Philip
Rainha Elisabeth ficou isolada no funeral do príncipe Philip Crédito: Reprodução/TV Globo
A rainha Elizabeth 2ª sentou-se sozinha para acompanhar o funeral de seu marido, o príncipe Philip, com quem foi casada por 73 anos, devido às regras de distanciamento social impostas para conter a pandemia de coronavírus. Ele foi sepultado neste sábado (17).
As cenas da rainha, toda de preto, usando chapéu e máscara e abaixando a cabeça durante a cerimônia comoveram usuários de redes sociais. No Reino Unido, "queen" (rainha) foi um dos termos que mais geraram postagens no Twitter durante o funeral, com mais de 180 mil menções.
Muitos usuários disseram ter ficado tristes ao ver a imagem e enviado mensagens de apoio à rainha. Alguns deles lembraram de seus familiares isolados devido à crise sanitária. "Ver a rainha tão encolhida na capela partiu meu coração. A postura dela lembrou minha mãe. Ela morreu aos 92 anos em novembro. Funerais com distanciamento social são tão dolorosos", disse a usuária Vexentrix.
"Ver Sua majestade sentada ali sozinha enquanto 'God Save The Queen' estava sendo ouvido me levou às lágrimas", escreveu Helen Maidiotis.
"Houve alguma outra imagem da rainha mais de partir o coração? A separação cruel e a solidão sofrida por tantos nesta pandemia, agora enfrentada pela mulher mais famosa do mundo ao dizer adeus ao seu marido por 73 anos. Apenas devastador", comentou o jornalista britânico Piers Morgan.
Devido à pandemia, os familiares de Philip se sentaram distantes uns dos outros na capela.
Funeral do príncipe Philip
O funeral do príncipe Philip foi realizado no castelo de Windsor, com honras militares Crédito: Reprodução/TV Globo

REGRAS DE PREVENÇÃO

As regras britânicas determinam que pessoas que vivem em casas diferentes devem ficar distantes umas das outras em ambientes fechados. Assim, casais puderam ficar lado a lado, mas a rainha, agora viúva, ficou isolada dos parentes por duas cadeiras de distância. Havia apenas 30 convidados no local, além de funcionários, músicos e religiosos.
Elizabeth, 94, já foi vacinada com as duas doses da vacina contra o coronavírus, mas mesmo pessoas imunizadas devem seguir tomando cuidados e evitar aglomerações. A família real não usou máscaras durante a procissão fúnebre, ao ar livre, mas as colocou ao entrar na capela.
O príncipe Philip morreu no dia 9 de abril, aos 99 anos. A causa da morte não foi informada. Seu funeral foi realizado no castelo de Windsor, com honras militares. Philip lutou na Segunda Guerra Mundial e estava casado com Elizabeth desde 1947.

LEIA MAIS 

Morre o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II

Rainha Elizabeth II toma segunda dose da vacina da Covid aos 94 anos

Oprah descarta envolvimento de rainha Elizabeth e príncipe Philip em acusações de racismo

Aos 99, príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, faz cirurgia

'Medo que a história se repetisse', diz Harry sobre saída da família real

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rainha Elizabeth II Família Real Britânica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Signo da Serpente: descubra as principais características no Horóscopo Chinês
Imagem de destaque
Outono-inverno: 4 grupos de cores para usar na maquiagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados