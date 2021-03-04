Aos 99, príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, faz cirurgia

O príncipe Philip, de 99 anos de idade, foi submetido a uma cirurgia no coração nesta terça-feira (3). Em comunicado oficial, o Palácio de Buckingham disse que o procedimento correu bem e que o duque de Edimburgo já está se recuperando.
"O Duque de Edimburgo foi submetido a um procedimento bem-sucedido para uma doença cardíaca pré-existente no Hospital St. Bartholomew. Sua Alteza Real permanecerá no hospital para tratamento, descanso e recuperação por alguns dias", diz o informativo que foi ao ar nas redes.
Na segunda (1º), o monarca foi transferido do King Edward VII, onde estava internado para tratar uma infecção de forma precoce, para o St. Bartholomew, que é um dos principais centros especializados em doenças do coração do Reino Unido. No primeiro episódio, o marido da rainha Elizabeth II foi hospitalizado no dia 16 de fevereiro de forma preventiva.
Familiares já apontam que o duque está respondendo bem ao tratamento e que está em boa fase de recuperação. Philip completa 100 anos de idade em junho deste ano.