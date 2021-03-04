Arthur abandona festa e Projota acusa ciúmes de Carla: "Mal resolvidos"

Projota se sentiu no direito de procurar Carla Diaz para falar do relacionamento dela com o capixaba Arthur Picoli dentro do "BBB 21". Na madrugada desta quinta-feira (4), o crossfiteiro do Espírito Santo abandonou a festa do líder João e foi dormir, o que preocupou o cantor.
"Já falei pra ele. Vocês são muito mal resolvidos", disse Projota à atriz, que retrucou: "Não sou eu com ele. É ele, cara".
Projota, então, concordou com a loira e ainda disse que Arthur está com ciúmes por algumas situações que andam acontecendo dentro do reality da Globo.
E ponderou: "Vou te falar o que eu acho. O Arthur é (xingamento). Eu acho um tipo de ciúme de todas as pessoas cuidarem do Caio e dele não. Agora, porque eu vi o movimento, quando o Caio estava ali chorando e todo mundo foi lá, ele (Arthur) já vai se afastando. Ele estava ali e saiu. Ele tem aquela coisa de 'eu não faço nada para ninguém e fui para o paredão'. 'Eu quebrei o braço e fui para o paredão e o cara zoa o pé e todo mundo fica em cima dele'. Só que falta uma percepção pra ele de que o cara é querido. Eu gosto muito dele, mas entrar nessa de outro é querido não dá".
O rapper finalizou a conversa dando um conselho a Carla sobre o relacionamento dos dois: "Vocês são muito mal resolvidos. Sempre tem alguma coisinha. Vocês levantaram, não tinham se falado e ele ficou puto. Hoje você não acordou ele e ele ficou puto, mas eu também já vi coisas dele que você não gostou. Pra quê isso?".