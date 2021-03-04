Arthur abandona festa e Projota acusa ciúmes de Carla: "Mal resolvidos"

E ponderou: "Vou te falar o que eu acho. O Arthur é (xingamento). Eu acho um tipo de ciúme de todas as pessoas cuidarem do Caio e dele não. Agora, porque eu vi o movimento, quando o Caio estava ali chorando e todo mundo foi lá, ele (Arthur) já vai se afastando. Ele estava ali e saiu. Ele tem aquela coisa de 'eu não faço nada para ninguém e fui para o paredão'. 'Eu quebrei o braço e fui para o paredão e o cara zoa o pé e todo mundo fica em cima dele'. Só que falta uma percepção pra ele de que o cara é querido. Eu gosto muito dele, mas entrar nessa de outro é querido não dá".