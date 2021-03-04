Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"BBB 21"

Arthur abandona festa e Projota acusa ciúmes de Carla: "Mal resolvidos"

Capixaba do "BBB 21" pode estar com ciúmes de Carla Diaz e sentindo falta de atenção dos colegas de reality da Globo, como acusou Projota

Publicado em 04 de Março de 2021 às 08:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2021 às 08:51
BBB 21: o capixaba Arthur deitado na cama do quarto
BBB 21: o capixaba Arthur deitado na cama do quarto Crédito: TV Globo/Reprodução
Projota se sentiu no direito de procurar Carla Diaz para falar do relacionamento dela com o capixaba Arthur Picoli dentro do "BBB 21". Na madrugada desta quinta-feira (4), o crossfiteiro do Espírito Santo abandonou a festa do líder João e foi dormir, o que preocupou o cantor. 
"Já falei pra ele. Vocês são muito mal resolvidos", disse Projota à atriz, que retrucou: "Não sou eu com ele. É ele, cara". 
Projota, então, concordou com a loira e ainda disse que Arthur está com ciúmes por algumas situações que andam acontecendo dentro do reality da Globo. 
E ponderou: "Vou te falar o que eu acho. O Arthur é (xingamento). Eu acho um tipo de ciúme de todas as pessoas cuidarem do Caio e dele não. Agora, porque eu vi o movimento, quando o Caio estava ali chorando e todo mundo foi lá, ele (Arthur) já vai se afastando. Ele estava ali e saiu. Ele tem aquela coisa de 'eu não faço nada para ninguém e fui para o paredão'. 'Eu quebrei o braço e fui para o paredão e o cara zoa o pé e todo mundo fica em cima dele'. Só que falta uma percepção pra ele de que o cara é querido. Eu gosto muito dele, mas entrar nessa de outro é querido não dá". 

Veja Também

"BBB 21": Gil surta com Sarah e Juliette: "Me possua! Quero um boy"

Meghan Markle é investigada por intimidar funcionários da realeza

Raul Gil e sua mulher são vacinados contra Covid-19 em São Paulo

O rapper finalizou a conversa dando um conselho a Carla sobre o relacionamento dos dois: "Vocês são muito mal resolvidos. Sempre tem alguma coisinha. Vocês levantaram, não tinham se falado e ele ficou puto. Hoje você não acordou ele e ele ficou puto, mas eu também já vi coisas dele que você não gostou. Pra quê isso?".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Rede Globo BBB Globoplay BBB 21 Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados