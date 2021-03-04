"BBB 21": Gil surta com Sarah e Juliette: "Me possua! Quero um boy"

A festa da noite desta quarta-feira (3) no "BBB 21" deu o que falar! Os brothers ficaram soltinhos celebrando a liderança de João e Gilberto não ficou para trás no quesito ousadia. Ele acabou até surtando ao entrar no tema libido com os colegas de confinamento.
Primeiro, ele aconselhou Thais a beijar Fiuk de uma vez por todas (os dois ensaiam um affair no reality da Globo quase desde o início do programa, mas nunca aconteceu nada).
Depois, Gil virou os olhares para a sala da casa mais vigiada do Brasil e flagrou Juliette e Sarah agarradinhas. Em seguida, não se conteve e foi até a dupla.
"A gente se pega de vez em quando", disseram as meninas, só para provocar Gil, que respondeu: "Vai, agarra, adoro. Aí, senhor, me possua. Adoro. Quero um boy". Em seguida, o brother fez movimentos com as pernas para o ar no sofá da sala.