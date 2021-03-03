BBB 21: Boninho confirma paredão falso: 'Vai ser essa semana'

O diretor Boninho Crédito: Globo

Boninho confirmou que o Big Brother Brasil 21 terá um paredão falso nesta semana. Na madrugada desta quarta-feira, 3, o diretor do reality show da Globo interagiu com os seguidores nas redes sociais.

"Boninho, quando vai ser o paredão falso?", indagou um seguidor nos comentários da última foto do diretor no Instagram. "Essa semana", respondeu ele.

Na semana passada, Boninho já havia informado que a eliminação seria na sexta semana do programa, também nos comentários de post no Instagram.

Após a saída da Lumena no BBB 21, na terça-feira, 2, alguns participantes começaram a cogitar que a ex-sister ainda estava na casa e que se tratava de um paredão falso.

Durante a madrugada, Sarah comentou com Gilberto que estranhou que o discurso de Tiago Leifert na eliminação tenha sido voltado somente a Lumena. "Num paredão como esse tem três pessoas que erraram. Estranho falar só de um", disse ela.

Em seguida, Sarah chamou a atenção de Gil, que ganhou a companhia de Camilla de Lucas e João Luiz. "Tem algo rolando?", avisou. "É a voz da Lumena?", indagou Gil. "Então", disse Sarah.