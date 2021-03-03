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Reality show

BBB 21: Boninho confirma paredão falso: 'Vai ser essa semana'

Diretor do reality informou a novidade nas redes sociais, na madrugada desta quarta-feira, 3, após a eliminação de Lumena

Publicado em 03 de Março de 2021 às 16:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 mar 2021 às 16:12
O diretor Boninho
O diretor Boninho Crédito: Globo
Boninho confirmou que o Big Brother Brasil 21 terá um paredão falso nesta semana. Na madrugada desta quarta-feira, 3, o diretor do reality show da Globo interagiu com os seguidores nas redes sociais.
"Boninho, quando vai ser o paredão falso?", indagou um seguidor nos comentários da última foto do diretor no Instagram. "Essa semana", respondeu ele.
Na semana passada, Boninho já havia informado que a eliminação seria na sexta semana do programa, também nos comentários de post no Instagram.
Após a saída da Lumena no BBB 21, na terça-feira, 2, alguns participantes começaram a cogitar que a ex-sister ainda estava na casa e que se tratava de um paredão falso.
Durante a madrugada, Sarah comentou com Gilberto que estranhou que o discurso de Tiago Leifert na eliminação tenha sido voltado somente a Lumena. "Num paredão como esse tem três pessoas que erraram. Estranho falar só de um", disse ela.
Em seguida, Sarah chamou a atenção de Gil, que ganhou a companhia de Camilla de Lucas e João Luiz. "Tem algo rolando?", avisou. "É a voz da Lumena?", indagou Gil. "Então", disse Sarah.
Camilla de Lucas também se surpreendeu com os sons vindo ao fundo, mas diz não querer pensar que Lumena tenha chance de voltar num paredão falso. "Calma aí... Gente, não quero me apegar nisso, não", afirmou Camilla. "Estou achando muito estranho", concordou Sarah.

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