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BBB 21: Lumena faz autocrítica e fica chocada por ter virado meme

Quinta eliminada, ela afirma que se perdeu no jogo e queria ter sido mais leve

Publicado em 03 de Março de 2021 às 13:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2021 às 13:34
Lumena atende o trote do Big Fone feito por Rafael Portugal
Lumena atende o trote do Big Fone feito por Rafael Portugal Crédito: Globo
Eliminada com 61,31% dos votos, Lumena Aleluia ficou chocada por ter virado meme na internet após a participação no BBB 21 (Globo) marcada por jargões acadêmicos e postura de fiscal diante dos outros integrantes.
"Que fase da minha vida", disse em entrevista ao vivo no Gshow, logo após ser eliminada. "Tô chocada".
Ela ficou espantada ao ver reproduções do meme "Lumena não autorizou", baseado no medo que alguns participantes do programa sentiam dela.
"Me perdi um pouco do meu propósito inicial, que era levar minhas experiências com leveza, alegria, entrega, gastação de onda", contou para a apresentadora Ana Clara.
Ao assistir cenas como o trote que tomou do Big Fone, no entanto, ela riu de sua própria "jornada", palavra que usou à exaustão no programa e repetiu várias vezes durante a entrevista.
"A minha cara de otária...", comentou ao ver o trote.
A mestre em psicologia foi a quinta eliminada do BBB 21. A porcentagem de 61,31% dos votos ficou longe dos recordes obtidos pelos amigos Karol Conká (99,17%) e Nego Di (98,76%).

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A votação para eliminar Karol, aliás, espantou Lumena. As duas se aproximaram na competição e, para a psicóloga, isso a tirou um pouco do jogo.
Lumena escolheu Carla Diaz, que a indicou ao paredão, como sua principal adversária no BBB 21. E Gil como o participante para quem ela torce.
O gesto de apontar o dedo para recriminar determinadas posturas dentro da casa, também marcante na participação no reality, foi explicado como um mecanismo de defesa que ainda não conseguiu conter.
Lumena temia precisar responder questões identitárias no programa, mas alguns participantes levantaram essa questão e ela disse que tentou fugir "desse lugar".
Sobre a "jornada" com Lucas Penteado, ela afirmou que foi da explosão de admiração para uma explosão de decepção.
O ator reabriu feridas que ela não queria tocar. "Ele me acionou gatilhos e eu precisei me proteger", disse.

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