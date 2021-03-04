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Meghan Markle é investigada por intimidar funcionários da realeza

Em comunicado, Palácio de Buckingham diz estar "muito preocupado" com as alegações feitas por ex-funcionários do duque e da duquesa de Sussex e que a equipe de RH analisará as circunstâncias descritas no artigo

Publicado em 04 de Março de 2021 às 08:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mar 2021 às 08:19
A duquesa de Sussex, Meghan Markle
A duquesa de Sussex, Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle_official
O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado oficial nesta quarta-feira (3) informando que vai abrir uma investigação sobre alegações de que Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, teria intimidado funcionários. A denúncia, relatada pelo The Times no Reino Unido, é de 2018 quando ela ainda fazia parte da Família Real.
No comunicado, o Palácio diz que está "muito preocupado" com as alegações no The Times feitas por ex-funcionários do Duque e da Duquesa de Sussex e que a equipe de RH analisará as circunstâncias descritas no artigo. "Membros da equipe envolvidos no momento, incluindo aqueles que deixaram a Casa, serão convidados a participar para ver se as lições que podem ser aprendidas", diz.
O Palácio não classifica como uma "investigação interna", mas um exame das alegações e uma oportunidade para os envolvidos participarem. "A Casa Real tem uma política de dignidade no trabalho em vigor há vários anos e não tolera intimidação ou assédio no local de trabalho."
Em fevereiro, o Palácio de Buckingham anunciou a separação oficial entre a família real britânica e o príncipe Harry e sua mulher. Com a decisão, os dois deixam de ser membros ativos da monarquia.
O processo de rompimento chega ao fim mais de um ano depois de Harry e Meghan anunciarem repentinamente, em janeiro de 2020, que estavam se afastando da família real para trabalhar na América do Norte e conquistar a própria independência financeira -eles deixaram oficialmente suas funções reais no dia 31 de março do ano passado.

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"O duque e a duquesa de Sussex [títulos do casal] confirmaram à Sua Majestade, a Rainha, que não retornarão como membros ativos da família real", diz o comunicado do Palácio de Buckingham. "Enquanto todos estão tristes por sua decisão, o duque e a duquesa continuam sendo membros muito queridos da família."

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