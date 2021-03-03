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Polêmica!

Wesley Safadão nega plágio de música do compositor Jonas Alves

Homem que diz ser o autor de 'Vaqueirinha Maltratada' pede R$ 4,7 milhões

Publicado em 03 de Março de 2021 às 17:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2021 às 17:52
O cantor Wesley Safadão negou plágio da música "Vaqueirinha Maltratada", disse que não recebeu nenhuma notificação da Justiça sobre o caso e que os advogados estão tomando as mediadas cabíveis. Ele é processado pelo compositor Jonas Alves da Silva, que pede indenização de R$ 200 mil por danos materiais, e R$ 4,5 milhões por danos morais.
Wesley Safadão no cruzeiro WS On Board
Wesley Safadão no cruzeiro WS On Board Crédito: Divulgação
"Por meio de sua defesa e setor jurídico, a empresa WS Shows e o cantor Wesley Safadão, afirmam que não houve nenhum cometimento de ato ilícito, em especial a prática de plágio, e ressalta que não receberam nenhuma notificação de ação penal do Jonas contra o Wesley ou WS Shows. Comunicamos ainda, que os advogados do grupo, estão tomando todas as medidas jurídicas cabíveis em relação ao caso. Estamos vigilantes e certos de que a verdade aparecerá", diz a nota.
O compositor Jonas Alves da Silva acusa Wesley Safadão de plágio da música "Vaqueirinha Maltratada". Ele entrou com uma ação, que corre na 2ª Vara Cível da Comarca de Eusébio, no Ceará, e pede uma indenização de R$ 200 mil por danos materiais, e R$ 4,5 milhões por danos morais.

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No processo, Jonas afirma que registrou a música no Ecad (órgão responsável por arrecadar os direitos autorais), que seria 100% de sua autoria. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Ceará, uma primeira audiência de conciliação foi realizada em dezembro do ano passado, mas não teve acordo.
Posteriormente, em contestação, Wesley negou as acusações e defendeu a necessidade da expedição de ofícios para aplicativos de música, como Spotify e Apple Music, com o objetivo de colaborar com a instrução processual e comprovar amplamente os fatos articulados pela defesa dele. "Em fevereiro deste ano, o Juízo da 2ª Vara intimou a defesa de Jonas para que, no prazo legal, apresente réplica à contestação", informou o TJ.
"Vaqueirinha Maltratada" foi lançado por Safadão em 2018, como parte do EP "Diferente Não, Estranho".

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