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Homenagem

Niterói instala placas com o nome de Paulo Gustavo em rua da cidade

Homenagem foi aprovada após a morte do ator, vítima da Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2021 às 10:49

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 10:49

Placa de rua com o nome de Paulo Gustavo é instalada em Niterói
Placa de rua com o nome de Paulo Gustavo é instalada em Niterói Crédito: Prefeitura de Niterói
A Prefeitura de Niterói (RJ) instalou na madrugada desta quinta (20) as 46 placas da rua Ator Paulo Gustavo, no bairro Icaraí. A homenagem ao comediante foi aprovada pela Câmara Municipal no dia 13 de maio, nove dias após a morte do artista.
A via, uma das mais importantes da zona sul de Niterói, antes chamava rua Coronel Moreira César (1850-1897), em homenagem ao militar que participou da Guerra de Canudos.
"A mudança no nome da rua foi aprovada por 90% dos niteroienses em consulta pública com mais de 34 mil participantes", informa a prefeitura de Niterói.
"Com esta homenagem, Niterói demonstra carinho, admiração e respeito por este artista que, em toda a sua trajetória, enalteceu nossa cidade com sua genialidade e talento", disse o prefeito Axel Grael (PDT).
Além do nome de rua, Niterói, cidade onde Paulo Gustavo nasceu, prepara um circuito cultural e vai instalar uma estátua em homenagem ao artista, no Campo de São Bento.
Grande parte das histórias de "Minha Mãe é Uma Peça", espetáculo teatral que virou série de filmes e livro, tem Niterói como cenário. Além disso, segundo a prefeitura, o ator ajudou muitas famílias da cidade durante a pandemia da Covid-19.

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Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, vítima de complicações da Covid-19, após 53 dias de internação em um hospital do Rio de Janeiro.
Em pouco mais de 15 anos, o ator saiu do anonimato para o posto de maior chamariz de público do cinema brasileiro.
Paulo Gustavo recebeu um tributo também em São Paulo. O grafiteiro Paulo Terra criou um mural no Campo Limpo, na zona sul da cidade, em que o ator aparece ao lado de sua personagem mais famosa, Dona Hermínia, protagonista da trilogia "Minha Mãe É Uma Peça" e inspirada na mãe dele, Déa Lúcia.

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