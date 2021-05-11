Em homenagem, irmã de Paulo Gustavo posta última foto com o ator

Irmã de Paulo Gustavo posta última foto com o ator Crédito: Instagram | @juamaral00

Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, fez uma homenagem ao ator e humorista na madrugada desta terça-feira (11) e publicou uma foto em que aparece segurando a mão dele no hospital. Foi a última foto dos dois, pouco antes da morte de Paulo Gustavo, às 21h12 do dia 4 de maio, vítima de complicações da Covid-19. Ele tinha 42 anos.

"Sempre de mãos dadas. Sempre e para sempre", ela escreveu nas redes sociais.

Em entrevista ao Fantástico (Globo), no domingo (9), a mãe do ator, Dea Lúcia Amaral, contou que a família esteve no dia 4 no hospital onde ele ficou internado durante quase dois meses, no Rio de Janeiro.

Paulo Gustavo sofreu uma embolia gasosa disseminada, em decorrência de fístula brônquio-venosa, e o estado de saúde sofreu uma deterioração importante. A embolia afetou de forma irreversível o sistema nervoso e a família foi chamada para a despedida.

A mãe, o pai, a irmã a madrasta e o marido ficaram ao lado dele e Juliana segurou a mão do irmão. O ator deixou também dois filhos de um ano e nove meses.

No texto em homenagem ao irmão, Juliana lembrou que o artista tratava as questões políticas com amor, leveza, alma, alegria e humor. "Ele me dizia que o humor que fazia iria transformar até o intransformável. Ele era muito otimista", recordou.

Segundo ela, o ator acreditava que um dia iriam existir mais pessoas boas do que ruins e ficava feliz quando alguém dizia que contribuíra com a cura "disso e daquilo".

Juliana afirmou que o sonho do irmão era ver todas as pessoas felizes e sem perrengues. "Você sempre uniu todos os amigos e vamos continuar assim porque o seu amor está entre nós".

Ela lamentou o fato de o ator não ter tido tempo de tomar a vacina contra o coronavírus.

Na entrevista ao Fantástico, a mãe de Paulo Gustavo deu um tom de protesto a parte de sua fala sobre a morte do filho. "Roubar na pandemia é assassinato. Eu chorei com cada mãe. E vou continuar chorando. Mas essa luta vai ser minha. Eu vou lutar e vou falar o tempo todo", disse.

"Você me dizia que eu era o seu anjo da guarda e agora você é o meu, até nos encontrarmos de novo", afirmou a irmã na homenagem desta terça-feira. "Jesus vai grudar em você de tanto rir".