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Missa de sétimo dia do ator Paulo Gustavo será no Cristo Redentor

Paulo Gustavo morreu na última terça-feira (4) aos 42 anos, vítima do coronavírus. Ele estava internado desde o dia 13 de março, em um hospital do Rio de Janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mai 2021 às 17:15

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 17:15

O ator Paulo Gustavo
O ator Paulo Gustavo morreu em decorrência da Covid-19 Crédito: Globo/João Miguel Júnior
A Missa de Sétimo Dia de Paulo Gustavo será nesta terça-feira, 11, às 18h30, segundo novo comunicado da assessoria de imprensa do humorista. A cerimônia irá acontecer no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e será realizada pelo reitor do santuário, o Padre Omar.
O momento será transmitido ao vivo no Multishow e na Globoplay. A plataforma de streaming vai estar com o sinal aberto e, mesmo quem não é assinante, poderá acompanhar a despedida.
A celebração seguirá as normas internacionais contra a Covid-19, as regras da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Vigilância Sanitária. Portanto, será restrita à família e amigos próximos.
Paulo Gustavo morreu na última terça-feira, 4, aos 42 anos, vítima do coronavírus. Ele estava internado desde o dia 13 de março, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e fazia uso de um "pulmão artificial", o tratamento de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO).

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