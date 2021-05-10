Missa de sétimo dia do ator Paulo Gustavo será no Cristo Redentor

O ator Paulo Gustavo morreu em decorrência da Covid-19 Crédito: Globo/João Miguel Júnior

A Missa de Sétimo Dia de Paulo Gustavo será nesta terça-feira, 11, às 18h30, segundo novo comunicado da assessoria de imprensa do humorista. A cerimônia irá acontecer no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e será realizada pelo reitor do santuário, o Padre Omar.

O momento será transmitido ao vivo no Multishow e na Globoplay. A plataforma de streaming vai estar com o sinal aberto e, mesmo quem não é assinante, poderá acompanhar a despedida.

A celebração seguirá as normas internacionais contra a Covid-19, as regras da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Vigilância Sanitária. Portanto, será restrita à família e amigos próximos.