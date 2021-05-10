'Não sabia o tamanho que meu filho representava', diz mãe de Paulo Gustavo

"Eu chorei com cada mãe, e choro, e vou continuar chorando, mas essa luta vai ser minha. Eu vou lutar agora e vou falar o tempo todo. Na pandemia, cada morte de um filho, eu chorava por essa mãe sem saber que meu filho ia passar por isso", falou Déa Lúcia sobre o sofrimento causado nas famílias em decorrência da pandemia de Covid.