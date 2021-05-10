'Para sempre o amor da minha vida', diz Thales Bretas sobre Paulo Gustavo

"Belo Horizonte eu sofria muito. Tinha a necessidade de mostrar isso, que a gente pode ser aceito e ser amado como a gente é se a gente se impuser. E, naquele momento, eu imaginei que era um passo muito importante, porque o casamento gay tinha pouco tempo no Brasil", disse o médico. Os filhos do casal ainda estão absorvendo toda a situação que aconteceu nos últimos dias, segundo Bretas. "Eles sempre pedem para ver papai Paulo. Durante um tempo no hospital, eu falava 'papai tatá vai no hospital porque papai Paulo tá dodói'. Tento explicar, quando consigo, que o papai Paulo não tá mais dodói e virou uma estrelinha que está olhando lá de cima pra gente, disse.