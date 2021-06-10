Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rodovia Leste-Oeste

Passageira denuncia motorista de aplicativo por estupro durante corrida no ES

Segundo o relato da mulher, o motorista parou o veículo às margens da Rodovia Leste-Oeste alegando problemas mecânicos no carro e a violentou

Publicado em 

10 jun 2021 às 11:23

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 11:23

  • G1 ES

Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM) — Foto: Reprodução/TV Gazeta
Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher de 24 anos denunciou à polícia um motorista de aplicativo por estupro durante uma corrida na noite de quarta-feira (9), na Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha, na Grande Vitória.
À polícia, a vítima contou que ela e uma amiga pediram uma corrida do bairro Cobilândia com destino ao Jardim do Vale. Após deixar a amiga em Cariacica, a vítima seguiu com o motorista para o outro destino.
No entanto, durante o caminho, segundo o relato da mulher à polícia, o motorista parou o veículo às margens da Rodovia Leste-Oeste alegando problemas mecânicos no carro, momento em que trancou as portas do carro e tentou agarrá-la.
Ela conseguiu abrir uma das portas e, aos gritos e pedidos de socorro, se jogou ao chão para escapar do homem, que a seguiu e violentou sexualmente. O motorista voltou para o carro e deixou o local.
Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Rodovia Leste-Oeste Crédito: Isaac Ribeiro
A mulher conseguiu pedir ajuda. Policiais militares foram chamados por amigas da vítima e a levaram para a delegacia, onde ela registrou o crime e informou o modelo e placa do carro e o nome do motorista aos policiais do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM).
A vítima foi encaminhada a exames de lesão corporal no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Glacieri Carraretto e Daniela Carla, G1 ES e TV Gazeta

Veja Também

Corpo de jovem desaparecido desde domingo (6) é encontrado em Fundão

Novo vídeo mostra assassino abordando e executando homem em Vitória

Arrastão em Vila Velha: suspeito de roubo é atropelado e acaba preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados