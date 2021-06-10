Passageira denuncia motorista de aplicativo por estupro durante corrida no ES

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Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma mulher de 24 anos denunciou à polícia um motorista de aplicativo por estupro durante uma corrida na noite de quarta-feira (9), na Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha , na Grande Vitória.

À polícia, a vítima contou que ela e uma amiga pediram uma corrida do bairro Cobilândia com destino ao Jardim do Vale. Após deixar a amiga em Cariacica, a vítima seguiu com o motorista para o outro destino.

No entanto, durante o caminho, segundo o relato da mulher à polícia, o motorista parou o veículo às margens da Rodovia Leste-Oeste alegando problemas mecânicos no carro, momento em que trancou as portas do carro e tentou agarrá-la.

Ela conseguiu abrir uma das portas e, aos gritos e pedidos de socorro, se jogou ao chão para escapar do homem, que a seguiu e violentou sexualmente. O motorista voltou para o carro e deixou o local.

Rodovia Leste-Oeste Crédito: Isaac Ribeiro

A mulher conseguiu pedir ajuda. Policiais militares foram chamados por amigas da vítima e a levaram para a delegacia, onde ela registrou o crime e informou o modelo e placa do carro e o nome do motorista aos policiais do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM).

A vítima foi encaminhada a exames de lesão corporal no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.