Corpo de jovem desaparecido desde domingo (6) é encontrado em Fundão

Geovani saiu de casa na noite de domingo e foi encontrado morto, com as mãos amarradas e marcas de tiro, em um riacho no limite entre Fundão e Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Geovani Libério Polidório, de 20 anos, em um rio da localidade de Timbuí, em A polícia encontrou na tarde desta quarta-feira (9) o corpo do jovem, de 20 anos, em um rio da localidade de Timbuí, em Fundão . Ele estava desaparecido desde domingo (6), data em que havia saído na companhia do amigo João Vitor de Almeida, assassinado na última segunda-feira (7), no bairro Santiago, na Serra , e que fica praticamente no limite entre as duas cidades.

TV Gazeta que o jovem e o amigo saíram sem dizer para onde iriam, apenas que "iriam dar uma volta". Ao ser retirado da água, policiais notaram que no corpo de Geovani havia marcas de tiros e o mesmo estava com as mãos amarradas. Familiares da vítima estiveram no Departamento Médico Legal (DML) , em Vitória , na manhã desta quinta-feira (10) para identificar o rapaz. Eles disseram à reportagem daque o jovem e o amigo saíram sem dizer para onde iriam, apenas que "iriam dar uma volta".

Horas depois, já na madrugada de segunda (7), o corpo de João Vitor foi encontrado em uma rua do bairro Santiago, enquanto Geovani não foi mais localizado. Moradores da região relataram aos policiais que ouviram muitos tiros antes de o rapaz ser localizado já sem vida. Ele também estava com as mãos amarradas.

DOR DA PERDA

A família de Geovani contou que tanto ele quanto o amigo executado trabalhavam como lavradores em lavouras de café. O pai do jovem encontrado no rio, José Libério Polidório, de 47 anos, lamentou a violência e o fato dele ter de enterrar o próprio filho, contrariando a ordem natural da vida.

José Libério Polidório esteve no DML de Vitória para reconhecer o filho e contou que Geovani trabalhava como lavrador em lavouras de café Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Um pai perder um filho é muito triste. A gente fica pensando enquanto não acha a pessoa.. uns falam para você ir para um lado, aí vem outros e mandam ir para o outro e não resolvem nada. Ele saiu no domingo à noite com o colega dele e não apareceu no outro dia. Não sei o que aconteceu", contou o também trabalhador rural.

Por fim, José Libério salientou que o filho não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e não sabe porque Geovani foi morto. A morte dele será investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP.