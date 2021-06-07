Homem é assassinado a tiro em bairro da Serra

Homem foi encontrado morto no bairro Santiago, na Serra Crédito: Fabrício Christ

Um homem foi assassinado no município da Serra na madrugada desta segunda-feira (7). O crime aconteceu no bairro Santiago, próximo ao limite com o município de Fundão.

De acordo com o relato dos moradores à reportagem da TV Gazeta, vários tiros foram ouvidos por volta das 4 horas da madrugada. Neste momento, eles ligaram para a polícia. Quando os agentes chegaram, encontraram a vítima na rua, já sem vida.

Ele não foi identificado, mas segundo a perícia, tem cerca de 20 anos de idade. Os moradores disseram que não sabem o nome da vítima, mas que ela estaria trabalhando na colheita de café na região.

A reportagem acionou a Polícia Militar e a Polícia Civil para mais informações sobre o crime.

A PM informou, por meio de nota, que "nesta madrugada (7), policiais militares foram acionados para averiguar uma possível ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Santiago, Serra. Ao chegar ao local indicado, a equipe constatou o fato e verificou que a vítima estava com as duas mãos amarradas para trás e aparentemente com uma perfuração do lado esquerdo da cabeça".

Já a Polícia Civil informou, por nota, que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra e que, até as 9h desta segunda-feira (7), nenhum suspeito de cometer o crime havia sido detido. A corporação ainda pede que a população colabore com as investigações caso tenha alguma informação, por meio do Disque-Denúncia 181.

"A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", concluiu.